В Армении открылся VIII саммит Европейского политического сообщества. В Ереван съехались лидеры более 20 стран

В столице Армении 4–5 мая пройдет VIII саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения — ЕС. Накануне в Ереван съехались делегации из более чем 20 мира. Полный список участников опубликован на сайте саммита Европейского политического сообщества.

В Армению уже прибыли или скоро прибудут следующие лидеры:

президент Франции Эммануэль Макрон,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД страны Анита Ананд,

президент Украины Владимир Зеленский,

премьер-министр Польши Дональд Туск,

премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

президент Молдовы Майя Санду,

президент Румынии Никушор Дан,

президент Болгарии Илияна Йотова,

президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова,

премьер-министр Андорры Хавьер Эспот Самора,

премьер-министр Косово Альбин Курти,

премьер-министр Эстонии Кристен Михал,

премьер-министр Литвы Инга Ругинене,

председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович,

премьер-министр Люксембурга Люк Фриден,

президент Греции Константинос Тасулас,

князь Монако Альберт II,

премьер-министр Сербии Джуро Макут,

премьер-министр Ирландии Михол Мартин,

президент Черногории Яков Милатович,

вице-президент Турции Джевдет Йылмаз,

глава МИД Сан-Марино Лука Беккари,

премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В Ереван прибыла делегация Евросоюза в следующем составе: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Также приехали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите Европейского политического сообщества по видеосвязи.