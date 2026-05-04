В Армении открылся VIII саммит Европейского политического сообщества. В Ереван съехались лидеры более 20 стран

В столице Армении 4–5 мая пройдет VIII саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения — ЕС. Накануне в Ереван съехались делегации из более чем 20 мира. Полный список участников опубликован на сайте саммита Европейского политического сообщества.
В Армению уже прибыли или скоро прибудут следующие лидеры:
- президент Франции Эммануэль Макрон,
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
- премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД страны Анита Ананд,
- президент Украины Владимир Зеленский,
- премьер-министр Польши Дональд Туск,
- премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер,
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
- премьер-министр Испании Педро Санчес,
- президент Молдовы Майя Санду,
- президент Румынии Никушор Дан,
- президент Болгарии Илияна Йотова,
- президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова,
- премьер-министр Андорры Хавьер Эспот Самора,
- премьер-министр Косово Альбин Курти,
- премьер-министр Эстонии Кристен Михал,
- премьер-министр Литвы Инга Ругинене,
- председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович,
- премьер-министр Люксембурга Люк Фриден,
- президент Греции Константинос Тасулас,
- князь Монако Альберт II,
- премьер-министр Сербии Джуро Макут,
- премьер-министр Ирландии Михол Мартин,
- президент Черногории Яков Милатович,
- вице-президент Турции Джевдет Йылмаз,
- глава МИД Сан-Марино Лука Беккари,
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В Ереван прибыла делегация Евросоюза в следующем составе: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Также приехали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите Европейского политического сообщества по видеосвязи.