В Армении открылся VIII саммит Европейского политического сообщества. В Ереван съехались лидеры более 20 стран

Слева направо: спикер парламента Армении Ален Симонян, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер- министр Армении Никол Пашинян. Фото: epcyerevan2026.am

В столице Армении 4–5 мая пройдет VIII саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения — ЕС. Накануне в Ереван съехались делегации из более чем 20 мира. Полный список участников опубликован на сайте саммита Европейского политического сообщества.

В Армению уже прибыли или скоро прибудут следующие лидеры:

  • президент Франции Эммануэль Макрон, 
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер, 
  • премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД страны Анита Ананд, 
  • президент Украины Владимир Зеленский, 
  • премьер-министр Польши Дональд Туск, 
  • премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, 
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони, 
  • премьер-министр Испании Педро Санчес, 
  • президент Молдовы Майя Санду, 
  • президент Румынии Никушор Дан, 
  • президент Болгарии Илияна Йотова, 
  • президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, 
  • премьер-министр Андорры Хавьер Эспот Самора, 
  • премьер-министр Косово Альбин Курти, 
  • премьер-министр Эстонии Кристен Михал, 
  • премьер-министр Литвы Инга Ругинене, 
  • председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, 
  • премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, 
  • президент Греции Константинос Тасулас, 
  • князь Монако Альберт II, 
  • премьер-министр Сербии Джуро Макут, 
  • премьер-министр Ирландии Михол Мартин, 
  • президент Черногории Яков Милатович, 
  • вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, 
  • глава МИД Сан-Марино Лука Беккари, 
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 

В Ереван прибыла делегация Евросоюза в следующем составе: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Также приехали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите Европейского политического сообщества по видеосвязи.

