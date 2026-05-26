РФ пригрозила Армении разорвать соглашение о льготных поставках топлива и алмазов — «Коммерсантъ»

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия может приостановить или вовсе разорвать соглашение о поставках в Армению нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов, пригрозил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв. О его письме, адресованном армянскому министерству инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ». Российский министр объяснил это стремлением Еревана ко вступлению в Евросоюз:

«Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры».

Договор, о котором идет речь, был подписан в 2013 году. Согласно ему, Москва бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки топлива и алмазов Еревану. В случае разрыва соглашения Армения останется должна России все невыплаченные компенсации, их также могут признать госдолгом, напоминает газета положения документа.

Россия остается основным источником газа для Армении. Объем поставок в 2025 году составил около 2,7 млрд кубометров. В конце 2019 года стороны зафиксировали цену на уровне $165 за тысячу кубометров, а в 2022 году договорились сохранить ее еще на десять лет.

В марте 2025 года Армения приняла специальный закон, фактически запустивший процесс вступления страны в ЕС. В мае 2026-го в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров около 40 стран и первый в истории саммит ЕС — Армения. Это стало одной из причин кризиса в российско-армянских отношениях. Москва усилила давление на Ереван в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня.

