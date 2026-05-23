Роспотребнадзор приостановил продажу вина и коньяка армянских компаний. Днем ранее под запрет попали минеральная вода и цветы из Армении

Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Роспотребнадзор приостановил продажу в России алкогольной продукции трех армянских компаний. Речь идет, помимо прочего, о винах и коньяке «Гетап Вернашен», «Веди Алко», «Армянский коньяк 5 звезд» и «Шахназарян ХО». Они выпускаются «Абовянским коньячных заводом», «Винно-коньячным домом „Шахназарян“» и «Веди-Алко».

В ведомстве утверждают, что эти напитки «не соответствуют обязательным требованиям». Подробности не приводятся.

Армения — крупнейший импортер коньяка в Россию с долей примерно в 50%. На производителей из этой страны приходится до 15% общего объема коньячного рынка. Однако, как отметили в российском информационном центре WineRetail, попавшие под ограничения бренды — «второстепенные» на рынке РФ. Наиболее востребованными считаются, в том числе, «Арарат» и «Ной», которые остаются в продаже.

В то же время доля Армении в российском импорте вин невелика — около 2%. В WineRetail полагают, что для самих производителей напитков новые ограничения могут оказаться существенными, так как они рассматривают Россию как основной рынок сбыта.

Алкоголь стал не первой категорией армянской продукции, на которую в России за последние дни ввели ограничения: накануне под запрет попала минеральная вода «Джемрук». В Роспотребнадзоре утверждают, что в ней обнаружили превышение содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. По версии ведомства, продукция не соответствовала информации на маркировке и могла вводить потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды.

В тот же день вступил в силу запрет Россельхознадзора на поставки армянских цветов. Власти РФ также начали проверку фруктов и овощей из соседней республики.

Ранее в апреле Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками инициировала судебное разбирательство об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод» — российского дистрибьютора армянского коньяка. В начале мая стало известно, что с российских маркетплейсов Wildberries и Ozon начали пропадать товары армянских компаний.

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня.

