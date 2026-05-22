Роспотребнадзор запретил продажу минеральной воды из Армении

Роспотребнадзор запретил в России оборот и ввоз минеральной воды «Джермук» армянского производителя «Джермук Групп». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения начали действовать с 22 мая. Ранее, с 28 апреля, запрет распространялся только на отдельные партии воды с определенными датами производства.

В Роспотребнадзоре заявили, что в воде обнаружили превышение содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. По версии ведомства, продукция не соответствовала информации на маркировке и могла вводить потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды.

Ведомство также сообщило, что уведомило о введенных ограничениях Евразийскую экономическую комиссию, страны ЕАЭС, а также российские ассоциации розничной и интернет-торговли.

22 мая также вступил в силу запрет Россельхознадзора на поставки армянских цветов. Кроме того, ведомство начало проверки овощей и фруктов из Армении.



В апреле Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками инициировала судебное разбирательство об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод» — российского дистрибьютора армянского коньяка. В начале мая стало известно, что с российских маркетплейсов Wildberries и Ozon начали пропадать товары армянских компаний.

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня.

19 мая The Insider выпустил расследование о том, как Москва пытается помешать партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна выиграть эти выборы. В частности, в Ереван для реализации этой цели направили офицеров СВР, ГРУ и ФСБ. Также The Insider нашел доказательства того, что лидер созданной в конце прошлого года партии «Сильная Армения», миллиардер Самвел Карапетян, связан с ФСБ.

Выводы расследования широко разошлись в армянских СМИ, расследование прокомментировал в том числе Никол Пашинян. «Я с уважением отношусь ко всем нашим международным партнерам, но, простите, отправлять сюда агентов для занятия политической деятельностью и создания агентурных сетей — это не партнерское поведение», — заявил премьер-министр.

МИД России выпустил заявление, в котором назвал материал The Insider «ложью» и «провокацией». «По всей видимости, распространяемый в армянском медиапространстве фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из т. н. группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в Республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с „гибридными угрозами Кремля“ <по всей видимости, речь о недавно созданной по просьбе Еревана партнерской миссии ЕС по борьбе с иностранным вмешательством в политический процесс — The Insider>. Налицо очевидная проекция на Армению „молдавского сценария“ — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной».

Кроме того, представители российских властей, включая Владимира Путина, неоднократно заявляли, что Армения не сможет одновременно находиться в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).