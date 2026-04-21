Евросоюз одобрил создание новой миссии в Армении для борьбы с иностранным вмешательством в выборы

Представители EUMA в Армении. Фото: EUMA

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза 21 апреля одобрили создание новой гражданской миссии в Армении. Документ опубликован на сайте Совета ЕС. Партнерская миссия Европейского союза в Республике Армения (European Union Partnership Mission in the Republic of Armenia, EUPM Armenia) получит двухлетний мандат и будет помогать Еревану бороться с гибридными угрозами: иностранным вмешательством в выборы, кибератаками и незаконным финансированием политических сил.

Армения обратилась в ЕС с просьбой создать такую группу в декабре прошлого года, сообщает «Радио Азатутюн» (армянское бюро RFE/RL). Ожидается, что в нее войдут 20–30 человек, которые в основном будут работать в Ереване в сотрудничестве с армянскими властями.

С 2023 года в Армении действует гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia, EUMA), которая занимается мониторингом армяно-азербайджанской границы. Ее мандат истекает в начале 2027 года. Азербайджан неоднократно выражал недовольство существованием этой миссии, обвиняя европейских наблюдателей в «шпионаже».

Хотя в документе, принятом европейскими министрами, не говорится прямо, от кого исходят гибридные угрозы в адрес Армении, вероятнее всего, новая миссия будет бороться с вмешательством со стороны России, особенно в контексте предстоящих в июне парламентских выборов, отмечает «Радио Азатутюн». Несколько европейских дипломатов на условиях анонимности сообщили RFE/RL, что Брюссель надеется повторить в Армении опыт Молдовы, где проевропейским силам удалось сохранить власть, победив на выборах в прошлом году. 

В начале мая в Ереване пройдет VIII саммит Европейского политического сообщества, а также первый саммит ЕС — Армения.

