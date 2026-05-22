Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении. Глава ведомства заявил, что «проблемы» возникли также с овощами и фруктами

The Insider
Сергей Данкверт. Фото: РБК

Россельхознадзор начал проверки фруктов и овощей из Армении, об этом глава ведомства Сергей Данкверт заявил в интервью программе «Вести». Ранее был введен запрет на поставки армянских цветов, он вступил в силу 22 мая. По словам Данкверта, в Армению отправились российские инспекторы, которые примут решение по вопросу дальнейших поставок цветов.

«Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции [цветов]. Потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда. <...>

Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами [также возникают проблемы]. В период, когда идет подготовительная работа, мы сейчас занимаемся тем, чтобы конкретизировать: гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие — пожалуйста, обеспечьте, когда выдаете документы, проверку и безопасность продукции».

В 2024 году Армения поставила в Россию фруктов (код 08 ТН ВЭД) на $53,2 млн, овощей (07 ТН ВЭД) на $74,1 млн, пишет РБК со ссылкой на базу данных ООН. В мае–ноябре 2025 года было поставлено фруктов примерно на $47 млн, овощей — на $60 млн.

Ранее в апреле Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками инициировала судебное разбирательство об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод» — российского дистрибьютора армянского коньяка. В начале мая стало известно, что с российских маркетплейсов Wildberries и Ozon начали пропадать товары армянских компаний.

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня. 19 мая The Insider выпустил расследование о том, как Москва пытается помешать партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна выиграть эти выборы. В частности, в Ереван для реализации этой цели направили офицеров СВР, ГРУ и ФСБ. Также The Insider нашел доказательства того, что лидер созданной в конце прошлого года партии «Сильная Армения», миллиардер Самвел Карапетян связан с ФСБ.

Выводы расследования широко разошлись в армянских СМИ, расследование прокомментировал в том числе сам Пашинян. «Я с уважением отношусь ко всем нашим международным партнерам, но, простите, отправлять сюда агентов для занятия политической деятельностью и создания агентурных сетей — это не партнерское поведение», — заявил премьер-министр.

МИД России выпустил заявление, в котором назвал материал The Insider «ложью» и «провокацией». «По всей видимости, распространяемый в армянском медиапространстве фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из т. н. группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в Республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с „гибридными угрозами Кремля“ [по всей видимости, речь о недавно созданной по просьбе Еревана партнерской миссии ЕС по борьбе с иностранным вмешательством в политический процесс — The Insider]. Налицо очевидная проекция на Армению „молдавского сценария“ — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной».

Кроме того, представители российских властей, включая Владимира Путина, неоднократно заявляли, что Армения не сможет одновременно находиться в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

