Wildberries и Ozon остановили продажи товаров из Армении. Москва усилила давление на Ереван перед выборами в республике

Wildberries и Ozon убрали из продажи товары армянских компаний, рассказала предпринимательница Шушан Мкртчян. По ее словам, товары стали пропадать из каталогов накануне и маркетплейсы никак не объяснили это решение.

«Многие продавцы оказались в неопределенной ситуации. Особенно для малого бизнеса маркетплейс был не только площадкой продаж, но и эффективным инструментом для формирования наличных денежных потоков и повышения узнаваемости бренда в странах ЕАЭС. В этой ситуации как никогда важно, чтобы государство встало на сторону малого бизнеса. В конце концов именно малый бизнес формирует будущий крупный бизнес. В этом случае даже разъяснение и заявление на государственном уровне также будут иметь значение», — призвала она.

Российские власти и руководство маркетплейсов официально это не комментировали. Как отмечает агентство Sputnik, в прошлом году армянский бизнес увеличил объем продаж на Wildberries на 122%, а количество продавцов из Армении на этой площадке увеличилось на 106%.

Месяц назад российская служба по контролю за алкогольным и табачным рынками потребовала лишить дистрибьютора армянского коньяка ООО «Прошянский коньячный завод» лицензии. Помимо этого, в апреле система «Честный знак» заблокировала продажу в России более миллиона бутылок армянской минеральной воды «Джермук».

Первые ограничения появились через несколько дней после встречи Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

Переговоры лидеров превратились в обсуждение приостановки участия Армении в ОДКБ, которую Пашинян объяснил невмешательством организации в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также предстоящими выборами в республике, к которым Путин проявил повышенный интерес. В ходе разговора российский лидер прямо попросил допустить к предстоящим в Армении выборам «все политические партии»:

«У нас в Армении очень много друзей, очень много, мы это знаем. Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать, мы считаем – свыше двух миллионов человек. И, собственно, статданные Министерства внутренних дел об этом как раз и говорят. И много политических сил, которые настроены пророссийски. Конечно, я скажу вам совершенно откровенно, у нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному и прямо. Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли, во всяком случае, принять участие в этой внутриполитической работе».

Прошлым летом в Армении задержали и отправили под домашний арест российского миллиардера Самвела Карапетяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он поддержал Армянскую апостольскую церковь в разгар ее конфликта с республиканскими властями.

Выборы в парламент республики пройдут 7 июня.