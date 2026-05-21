Новости

СК Армении возбудил уголовное дело о шпионаже в пользу России на члена партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна

The Insider
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям о госизмене и шпионаже в отношении члена партии «Процветающая Армения» и бывшего депутата Национального собрания Армении Андраника Теваняна. Об этом сообщил Telegram-канал Ateo Breaking. 

В пресс-релизе СК говорится, что Теванян был завербован в 2024 году директором геополитического центра «Россия Кавказ». Теванян якобы передал ему за вознаграждение в $622 тысячи переведенную на русский язык информацию, обсуждавшуюся на закрытом заседании парламента. На предстоящих выборах Теванян шел вторым номером в списке «Процветающей Армении». 

Ранее The Insider опубликовал расследование, посвященное работе кремлевских спецслужб в Армении. В нем упоминалась и «Процветающая Армения», в феврале 2019 года подписавшая протокол о сотрудничестве с «Единой Россией». После этого СК завел дело против Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения» по ч. 1 ст. 449 Уголовного кодекса Армении (сокрытие информации, препятствующей получению или сохранению статуса должностного лица). Утверждается, что ради участия в выборах Карапетян скрыл свое второе гражданство — российское.

