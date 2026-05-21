Из российского реестра убрали данные о гражданстве Нарека Карапетяна — против него в Армении возбуждено дело о сокрытии второго паспорта

Из российского Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) убрали сведения о российском гражданстве армянского политика Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения».
19 мая армянское издание Medianews опубликовало выписку из ЕГРЮЛ, согласно которой Нарек Каренович Карапетян являлся гражданином России. The Insider проверил эти данные и убедился, что Карапетян указан совладельцем московского ООО «Моспромэксплуатация» с долей 2,5%. В выписке от 20 мая в графе «гражданство» было указано: «гражданин Российской Федерации». Однако уже вечером 21 мая, около 19:50 мск, The Insider обнаружил, что данные в той же выписке изменились. Теперь в графе гражданства указано: «иностранный гражданин Республика Армения». Согласно информации ЕГРЮЛ, изменения были внесены 20 мая 2026 года. Старая выписка от 20 мая с российским гражданством Карапетяна есть в распоряжении The Insider.
Изменения были внесены в тот же день, когда Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Карапетяна. По версии следствия, Карапетян скрыл наличие второго гражданства ради участия в выборах. СК Армении утверждает, что он подал в миграционную службу МВД ложное заявление, указав, что не является гражданином другого государства. Уголовное дело возбуждено по статье о сокрытии информации, препятствующей получению или сохранению статуса должностного лица.
За день до этого, 19 мая, The Insider опубликовал расследование о попытках Кремля повлиять на политическую ситуацию в Армении и не допустить победы партии премьер-министра Никола Пашиняна, взявшего курс на сближение с ЕС и США. В расследовании говорилось, что российскую работу по армянскому направлению координирует администрация президента РФ, а в Ереван были направлены сотрудники СВР, ГРУ и ФСБ. Также The Insider описал связи ряда армянских оппозиционных политиков с российскими спецслужбами, в частности дяди Нарека Карапетяна — миллиардера Самвела Карапетяна, основавшего партию «Сильная Армения».
На расследование отреагировал МИД России, который в своем заявлении написал, что расследование — это «шпионские небылицы о вездесущих агентах Кремля».