Из российского реестра убрали данные о гражданстве Нарека Карапетяна — против него в Армении возбуждено дело о сокрытии второго паспорта

Изменения были внесены в тот же день, когда Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Карапетяна. По версии следствия, Карапетян скрыл наличие второго гражданства ради участия в выборах. СК Армении утверждает, что он подал в миграционную службу МВД ложное заявление, указав, что не является гражданином другого государства. Уголовное дело возбуждено по статье о сокрытии информации, препятствующей получению или сохранению статуса должностного лица.

За день до этого, 19 мая, The Insider опубликовал расследование о попытках Кремля повлиять на политическую ситуацию в Армении и не допустить победы партии премьер-министра Никола Пашиняна, взявшего курс на сближение с ЕС и США. В расследовании говорилось, что российскую работу по армянскому направлению координирует администрация президента РФ, а в Ереван были направлены сотрудники СВР, ГРУ и ФСБ. Также The Insider описал связи ряда армянских оппозиционных политиков с российскими спецслужбами, в частности дяди Нарека Карапетяна — миллиардера Самвела Карапетяна, основавшего партию «Сильная Армения».

На расследование отреагировал МИД России, который в своем заявлении написал, что расследование — это «шпионские небылицы о вездесущих агентах Кремля».