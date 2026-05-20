СК Армении завел дело против Нарека Карапетяна — первого в списке «Сильной Армении» на выборах. Его подозревают в сокрытии гражданства РФ

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения». Как утверждается в заявлении на сайте ведомства, Карапетян ради участия в выборах скрыл, что у него есть второе гражданство.

По данным СК, он «подал ложное заявление в Службу по вопросам миграции и гражданства МВД, указав, что он не является гражданином другого государства, тем самым скрыв информацию о наличии иностранного гражданства, препятствующего получению статуса должностного лица».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 449 Уголовного кодекса Армении (сокрытие информации, препятствующей получению или сохранению статуса должностного лица).

Накануне, 19 мая, армянское издание Medianews опубликовало выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) РФ, из которой следовало, что Нарек Каренович Карапетян — гражданин России.

The Insider проверил эти данные и убедился, что, согласно ЕГРЮЛ, Нарек Каренович Карапетян значится совладельцем (с долей 2,5%) московского ООО «Моспромэксплуатация». В документе указано, что он — гражданин России.