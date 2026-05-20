СК Армении завел дело против Нарека Карапетяна — первого в списке «Сильной Армении» на выборах. Его подозревают в сокрытии гражданства РФ

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения». Как утверждается в заявлении на сайте ведомства, Карапетян ради участия в выборах скрыл, что у него есть второе гражданство.
По данным СК, он «подал ложное заявление в Службу по вопросам миграции и гражданства МВД, указав, что он не является гражданином другого государства, тем самым скрыв информацию о наличии иностранного гражданства, препятствующего получению статуса должностного лица».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 449 Уголовного кодекса Армении (сокрытие информации, препятствующей получению или сохранению статуса должностного лица).
Накануне, 19 мая, армянское издание Medianews опубликовало выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) РФ, из которой следовало, что Нарек Каренович Карапетян — гражданин России.
The Insider проверил эти данные и убедился, что, согласно ЕГРЮЛ, Нарек Каренович Карапетян значится совладельцем (с долей 2,5%) московского ООО «Моспромэксплуатация». В документе указано, что он — гражданин России.
В данных утечек российских баз есть человек с такими же ФИО и ИНН, что указаны в выписке из ЕГРЮЛ, при этом указан номер паспорта, включающий буквы AN и семь цифр, что соответствует формату номеров в паспортах Республики Армения. Примечательно, что на сайте Ереванского государственного университета (ЕГУ), выпускником которого является Нарек Карапетян, указано, что он родился 31 октября 1990 года. При этом в данных утечек у него другая дата рождения — 1 ноября 1990 года.
Кроме того, на сайте РИА «Новости — Недвижимость» есть новость от 2016 года, в которой компания «Моспромэксплуатация» прямо называется структурой группы «Ташир». Основатель и владелец «Ташира» — миллиардер Самвел Карапетян.
Нарек Карапетян — племянник Самвела Карапетяна, основателя партии «Сильная Армения», которая зарегистрирована для участия в парламентских выборах 7 июня в составе одноименного блока. Согласно представленному альянсом предвыборному списку, первым номером идет Нарек Карапетян. Самвел Карапетян не может участвовать в выборах, поскольку у него есть российское гражданство. По армянскому законодательству, кандидат в депутаты должен иметь единственное гражданство — Армении — на протяжении как минимум четырех лет.
В опубликованном 19 мая расследовании The Insider приводились документы, свидетельствующие о связи Карапетяна-старшего с ФСБ. Источник The Insider, знакомый с близким окружением миллиардера, рассказал, что Самвел Карапетян, построивший бизнес-империю в России, «никогда не лез в политику» и что Москва, вероятнее всего, заставила его «создать блок „Сильная Армения“ в противовес Пашиняну».
Самвел Карапетян в настоящее время находится под следствием в Армении. Он подозревается в призывах к насильственному захвату власти, отмывании денег и других преступлениях.