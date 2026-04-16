В Армении 14 человек, связанных с партией Самвела Карапетяна, задержаны по делу о взятках в преддверии выборов

Оппозиционная партия «Сильная Армения», основанная российским миллиардером Самвелом Карапетяном, сообщила о задержании своих членов и сторонников. Член совета партии Гоар Мелоян рассказала в Facebook, что в числе задержанных — женщина из предвыборного списка «Сильной Армении».

Мелоян рассказала также, что по адресам, связанным с партией, прошли обыски. Задержанных отвезли в Антикоррупционный комитет. Пресс-секретарь «Сильной Армении» Марианна Каграмян сообщила журналистам, что приводу подвергнуты 15 человек, пишет АМИ «Новости — Армения». «В отношении одного лица выдвинуто обвинение якобы на основании запрета на благотворительную деятельность», — рассказала Каграмян.

Государственное информагентство Armenpress сообщает, что Антикоррупционный комитет подтвердил задержание 14 человек в рамках уголовного дела по обвинению в даче и получении взяток. Из сообщения следует, что речь идет о подкупе избирателей, в котором замешаны представители «Сильной Армении».

Ранее были задержании два члена партии — Гоар Гумашян и Вержине Степанян. Суд применил к ним административный надзор. 15 апреля в Ереване начался суд над основателем партии, владельцем российской группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном. Карапетян обвиняется в публичных призывах к захвату власти, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, хищении.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Центральная избирательная комиссия Армении завершит регистрацию участников 23 апреля.