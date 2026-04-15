Российский миллиардер Самвел Карапетян заявил об отказе от российского гражданства ради участия в выборах в Армении

Миллиардер Самвел Карапетян сообщил, что начал процесс отказа от паспортов России и Кипра, поскольку намерен участвовать в парламентских выборах в Армении. Как сообщает News.am, такое заявление он сделал на заседании суда в Ереване.

Процесс по уголовному делу Карапетяна начался сегодня, 15 апреля, в Антикоррупционном суде Республики Армения. «Я гражданин РА, у меня также есть паспорта России и Кипра. Поскольку мы уверены в своей победе [на предстоящих парламентских выборах в Армении], мы начали процесс отказа от гражданства РФ и Кипра», — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос судьи о его гражданствах. Карапетян также сообщил суду, что в настоящее время его основное занятие — председатель партии «Сильная Армения», а раньше он был главой группы компаний «Ташир».

Карапетян обвиняется по нескольким статьям УК Армении, в том числе о публичных призывах к захвату власти, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, хищении. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Центральная избирательная комиссия Армении продолжит регистрацию участников выборов до 23 апреля. Парламентские выборы намечены на 7 июня. Согласно Конституции РА (статья 48), депутатом Национального Собрания может быть избрано лицо, «последние четыре года являющееся гражданином только Республики Армения, последние четыре года постоянно проживающее в Республике Армения».

Директор армянского Регионального центра демократии и безопасности, политолог Тигран Григорян подтвердил The Insider, что Карапетян, даже отказавшись от паспортов России и Кипра, не имеет права баллотироваться на ближайших выборах.

«Он не имеет права баллотироваться ни про каких обстоятельствах, Конституция не позволяет. Они [партия «Сильная Армения"] говорят, что поменяют эти пункты Конституции в Национальном собрании после того, как выиграют выборы. Начали процесс [отказа Карапетяна от гражданств], чтоб показать, что серьезно настроены»

Самвел Карапетян — уроженец Армении, основатель российской группы компаний «Ташир», занимает 44-е место в списке богатейших россиян журнала Forbes ($3,2 млрд). Он был задержан в Ереване в июне 2025 года.

В начале апреля во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву Владимир Путин завел речь о предстоящих в Армении выборах: «Есть много политических сил, которые настроены пророссийски… Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт». По всей видимости, Путин имел в виду Карапетяна.