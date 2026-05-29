Запретом сельхозпродукции из Армении Россия добивается снижения числа голосов за партию Пашиняна на выборах — аналитик

The Insider
Иллюстрация к материалу

В преддверии выборов в Национальное собрание Армении, которые пройдут 7 июня, Россия запретила импорт ряда армянских продуктов. За последнюю неделю был запрещен ввоз цветов, минеральной воды, коньяка и вин, овощей и клубники. В Россельхознадзоре утверждают, что армянская продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. 

Наконец, 28 мая Россельхознадзор выпустил заявление, из которого следовало, что падение качества сельхозпродукции связано с упразднением Министерства сельского хозяйства Армении, которое произошло еще в 2019 году: «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза».

Минсельхоз был упразднен в результате реформы правительства после «Бархатной революции» в 2018 году. В результате тех событий к власти пришел нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отметил в беседе с The Insider электоральный аналитик Роман Удот, запрет на импорт товаров — стандартная мера, с помощью которой Россия оказывает давление на соседние страны.

«Сейчас все действия в отношении Армении связаны с выборами. Кто-то действует угрозами, кто-то лаской. Ни то, ни другое мне не нравится, потому что это сбивает с толку избирателя. Решать должен избиратель, а не вот эти люди, приезжающие ради своих корыстных интересов в страну, о которой вспоминают раз в пять лет. То же самое было раньше с Грузией и Молдовой: запрещали грузинские воды и молдавские яблоки. И вот настала очередь Армении. Оружие Кремля стандартное — желудок российского покупателя, который, собственно, и страдает, потому что его ограничивают в выборе и у него будут расти цены. Все делается за счет россиян.

В действительности все эти овощи и фрукты российские власти не волнуют, их волнуют только проценты на выборах. Я не думаю, что у оппозиции есть шанс победить Пашиняна, но все делается для того, чтобы хотя бы снизить процент [избирателей, которые за него проголосуют]. Потерял долю — и народ разуверится.

С другой стороны, мне не нравится и то, когда в Армению едут трамповские эмиссары. Где вы были 350 остальных дней в году? Только под выборы ринулись. У народа в Ереване уже голова кружится от всех хлебов и зрелищ, которые устраивает и та, и другая сторона. Мне бы хотелось вдумчивых анализов и дискуссий. Трампа выбрали, несмотря на его уголовные дела. Кто знает, может, люди захотят этого Карапетяна. Не подменяйте глас народа своими взглядами».

Для участия в парламентских выборах Центризбирком Армении зарегистрировал 19 партий и блоков. Главным конкурентом прявящего «Гражданского договора» считается блок «Сильная Армения», который возглавляет миллиардер Самвел Карапетян, пользующийся поддержкой Москвы. 

По данным опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Association и опубликованного 22 мая, лидирует «Гражданский договор» — за него готовы проголосовать 28,8% респондентов. Далее следуют «Сильная Армения» (14,9%) и альянс «Армения» (12,1%).

