Россельхознадзор запретил ввоз армянских овощей и клубники в Россию

Россельхознадзор с 30 мая запрещает ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Ограничения введены до тех пор, пока не будет выработан «алгоритм, гарантирующий безопасность» поставляемой продукции, отмечается в заявлении ведомства.

Оно уточняет, что поводом стали итоги инспекции армянских предприятий, которую ведомство провело с 21 по 27 мая. В ходе проверки тепличных комплексов выявили «карантинные объекты», не соответствующие стандартам ЕАЭС. Кроме того, по данным Россельхознадзора, значительная часть плодоовощной продукции поступает от армянских компаний с «неустановленной формой собственности». Армянская сторона при этом, как утверждает Россельхознадзор, никаких мер по ранее выявленным нарушениям не приняла.

Ограничения на плодоовощную продукцию стали очередным шагом в нарастающем давлении Москвы на Ереван. 22 мая вступил в силу запрет на поставки армянских цветов. Также Роспотребнадзор приостановил продажу в России армянских вин и коньяков нескольких производителей, в том числе «Гетап Вернашен» и «Веди-Алко», сославшись на несоответствие обязательным требованиям. Параллельно под запрет попала минеральная вода из Армении. Кроме того, глава Минэнерго России Сергей Цивилëв пригрозил разорвать соглашение о льготных поставках в Армению нефтепродуктов, газа и необработанных алмазов.

В марте 2025 года Армения приняла закон, фактически запустивший процесс вступления страны в ЕС, а в мае 2026-го в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и первый саммит ЕС — Армения. Это стало одной из причин кризиса в российско-армянских отношениях. Москва усилила давление на Ереван накануне парламентских выборов, намеченных на 7 июня.

В 2024 году Армения поставила в Россию фруктов на $53,2 млн и овощей на $74,1 млн. По оценке «Технологий роста», за последние три года республика ежегодно экспортировала на российский рынок от 30 тысяч до 40 тысяч тонн тепличных томатов — около 8% всего импорта этой продукции в РФ.