«Сделаем Армению снова великой»: Трамп поддержал Никола Пашиняна за полторы недели до выборов

Никол Пашинян (слева) и Дональд Трамп. Фото: AFP

Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в преддверии выборов в армянский парламент. Президент США написал об этом в соцсети TruthSocial.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. <...> Никол пользуется моей ПОЛНОЙ и БЕЗГРАНИЧНОЙ поддержкой при переизбрании 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.

Make (Armenia) Great Again — MAGA!»

Трамп также заявил, что США и Армения скоро начнут совместную работу над проектом «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), «который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ [ко всему пространству] от Центральной Азии до Соединенных Штатов».

Пашинян в своем Twitter поблагодарил Трампа «за высокую оценку и добрые слова».

26 мая Армению посетил госсекретарь США Марко Рубио. Он встретился с главой армянского МИД Араратом Мерзояном. Стороны подписали пакет документов, а также объявили о повышении статуса двусторонних отношений — со «стратегического партнерства» до «стратегического всеобъемлющего партнерства».

В числе подписанных документов — «Хартия всеобъемлющего стратегического партнерства между Республикой Армения и США». В документе, помимо прочего, идет речь о расширении военно-технического сотрудничества и возможных поставках американского оружия. Кроме того, стороны парафировали рамочное соглашение по проекту TRIPP, который, по задумке его создателей, должен превратить Армению в транзитный узел на Южном Кавказе.

Также был подписан Меморандум об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных ископаемых.

