МИД России вызвал в Москву посла в Армении из-за сближения Еревана с ЕС. Ранее Путин угрожал стране «украинским сценарием»

Россия вызвала в Москву для консультаций своего посла в Армении Сергея Копыркина. В российском МИДе заявили, что причиной стали действия армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне на саммите Евразийского экономического союза в Астане Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению провести референдум и определиться с выбором между Европейским союзом и ЕАЭС. По итогам встречи страны также договорились подготовить к декабрю доклад о последствиях возможной приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении.

При этом ни в документах ЕАЭС, ни в праве Европейского союза нет нормы, требующей от государств выбирать между участием в одном объединении и сотрудничеством с другим. Несмотря на это, Москва на протяжении последних лет представляет европейскую интеграцию Армении как несовместимую с ее членством в ЕАЭС.

Ранее Владимир Путин предупреждал Армению о возможных последствиях сближения с Евросоюзом, угрожая «судьбой Украины». По его словам, конфликт там начался после того, как Киев взял курс на интеграцию с ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и не планирует выносить этот вопрос на референдум.

«Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший Евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет», — заявил Пашинян во время встречи с избирателями. По его словам, разговоры о выходе страны из союза лишены оснований. «Те, кто делают такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС», — сказал он 27 мая.

Пашинян также сообщил, что после парламентских выборов намерен продолжить работу в органах ЕАЭС.

«В предстоящем заседании ЕАЭС примет участие и. о. премьера, вице-премьер. После 7 июня, в случае получения мандата, я вернусь к работе, и вы увидите, что все панические заявления будут нейтрализованы. Я вернусь в формат ЕАЭС, прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол», — заявил премьер-министр.

Отношения между Москвой и Ереваном ухудшаются на фоне курса армянских властей на расширение сотрудничества с ЕС и США. Российские власти ранее ввели ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая овощи, минеральную воду, алкоголь и цветы. Кроме того, Москва сигнализировала о возможности пересмотра условий поставок газа в случае дальнейшего дистанцирования Армении от российского влияния.