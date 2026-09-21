Кандидаты от «Яблока» занимают вторые-третьи места в 10 из 16 одномандатных округов в Москве. Лучший результат у Митрохина — 15,2%

На выборах в Государственную думу от партии «Яблоко» принимали участие 99 кандидатов по одномандатным округам в 43 регионах России. Согласно предварительным официальным результатам, опубликованным ЦИК РФ, в Москве «яблочники», шедшие на выборы под лозунгом «За мир и свободу!», занимают вторые и третьи места в 10 из 16 округов. Кроме того, в тройку лидеров попали представители партии в одномандатных округах во Владимирской и Костромской областях. Верховный суд РФ ранее снял федеральный список партии с выборов в Госдуму.

Согласно официальным результатам, во всех 16 одномандатных округах в Москве лидируют кандидаты от «Единой России». В десяти из этих округов вторую-третью строчку занимают представители «Яблока», набирая от 9 до 15%. Лучший результат показывает Сергей Митрохин по Центральному округу № 207: после обработки 100% протоколов у него 15,12% и второе место.

Митрохин считает, что власти украли у него победу в одном и том же округе на двух выборах подряд. Кандидат отметил, что с участков были отстранены почти все его наблюдатели, и привел в пример результаты на двух из них — №25 и №93. На участке №25, где не было наблюдателей от Митрохина, победил единоросс Олег Леонов, набрав 36,7%, тогда как за «яблочником» числились всего 1,3%. На участке №93, где были наблюдатели от антивоенного кандидата, Митрохин выиграл с результатом 44,5%, тогда как Леонову достались 12,7%. Митрохин заявил:

«Как говорится, почувствуйте разницу!»

Кроме Митрохина, вторые строчки в Москве заняли Алексей Смирнов (13,09%), Андрей Евтеев (12,96%), Евгений Биктуганов (12,73%) и Полина Лермант (10,38%). Третье место в столице получили Григорий Гришин (13,22%), Артём Снеговский (9,73%), Семён Ковалëв (9,66%), Анна Шатуновская-Бюрно (11,53%) и Виктор Коган-Ясный (11,14%).

Помимо Москвы кандидатам от «Яблока» удалось попасть в тройку в одномандатных округах во Владимирской (Алексей Фирсов, 6,85%) и Костромской областях (Андрей Тарасов, 7,21%).

При этом на 5 утра 21 сентября в столице шесть кандидатов «Яблока» занимали вторые места в одномандатных округах, показывая результаты от 10 до 22%. Однако ближе к полудню у некоторых из них результаты сжались почти вдвое. Например, Шатуновская-Бюрно набирала 19,67%, а Максим Макаров, идущий по Перовскому округу, — 17,83%. После обработки 100% протоколов Макарова не оказалось даже в тройке: официальные результаты показали третье место у Веры Мысиной от КПРФ с 11,98% голосов. Кроме того, в Санкт-Петербурге в Южном округе утром в тройку лидеров попадал Дмитрий Хазов (9,68%).

Власти не допустили «Яблоко» к участию в выборах по партийным спискам. Верховный суд РФ 10 августа снял федеральный список «Яблока», ранее зарегистрированный ЦИК. Кроме того, до старта голосования власти успели снять с выборов почти 30% кандидатов-одномандатников от партии. Самым частым основанием для отстранения стали дела о демонстрации «экстремистской символики» по статье 20.3 КоАП, автоматически запрещающей участие в выборах. В значительной части случаев претензии касались публикаций об Алексее Навальном и связанных с ним проектах. Также суды придирались к ссылкам на Facebook и Instagram или логотипам этих соцсетей, которые в РФ признаны «экстремистскими».

Помимо этого, власти отменили регистрацию списков партии на региональных выборах в Карелии, Псковской, Калининградской, Свердловской и Томской областях. Также в июле Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии в регистрации на выборах в городское заксобрание, а 13 августа в Ленинградской области отказали в регистрации общеобластного списка «Яблока» на выборах в региональное заксобрание.

Единственным регионом, где партия участвовала в выборах по спискам, оказалась Новгородская область. Согласно данным местного избиркома, «Яблоко» успешно преодолело проходной барьер на выборах в Новгородскую областную думу, набрав 6,2%. Этот результат позволяет партии сохранить право участвовать на следующих выборах в Госдуму без сбора подписей.

Состоявшиеся 18–20 сентября выборы в России прошли на фоне беспрецедентных нарушений. Среди прочего сообщалось о массовом давлении на наблюдателей, подвозе избирателей, попытках заставить граждан проголосовать электронно и вбросах.

После обработки 94,49% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» по партийным спискам набирает 57,83% голосов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает ЦИК РФ. По одномандатным округам партия лидирует в 208 из 225. По сравнению с выборами 2021 году ЕР улучшила результат на 8% на фоне беспрецедентных нарушений.

Кроме того, официальные результаты «Единой России» оказались на 8,5% лучше данных государственного экзитпола ВЦИОМ. У остальных партий расхождения с экзитполом не превысили 2%.