В России идет третий день выборов: сотни сообщений о нарушениях и голосование в 152 странах

Утром 20 сентября в Уфе полиция задержала двух наблюдателей с участка № 145, после того как они отказались его покинуть. Накануне КПРФ отозвала направления у 24 наблюдателей на 12 участках в Башкортостане, пишет «7×7». В документе причиной называлась их предполагаемая связь с «несистемной оппозицией». Региональное отделение КПРФ, куда обратилось издание, не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа.

В Петербурге членов УИК № 607 увезли в отдел полиции после обращения главы муниципалитета Автово Ильи Шмакова. Он утверждает, что обнаружил на участке несоответствие между количеством проголосовавших и числом бюллетеней, а также отключенные камеры видеонаблюдения, после чего вызвал полицию. Обстоятельства предполагаемого расхождения пока независимо не подтверждены.

В Бурятии неизвестные прокололи все четыре колеса автомобиля, которым пользовалась группа наблюдателей от КПРФ в Хоринском районе, сообщил секретарь регионального отделения партии Леонтий Красовский. До этого, по его словам, местная гостиница без объяснения причин отказалась заселить наблюдателей.

В Нижнем Новгороде наблюдатель от «Яблока» сообщил, что группа молодых людей около получаса не давала ему вернуться на участок № 2353 после того, как он пожаловался в избирком и Общественную палату на предполагаемое расхождение в данных о явке.

В Краснодаре наблюдательница Екатерина Бурдюкова сообщила о десятикратном расхождении в данных о досрочном голосовании на участке № 2014. Наблюдательница вызвала полицию после обнаруженного ею расхождения между журналами комиссии и сведениями, переданными в территориальный избирком. По ее словам, в журналах было около 50 записей о досрочно проголосовавших, тогда как в ТИК передали сведения примерно о 500 таких избирателях.

Один подтвержденный эпизод признал и ЦИК. На участке № 756 в Якутии председатель и его заместитель вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями до окончания голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила произошедшее и подчеркнула, что вскрывать сейф-пакеты до предусмотренного законом момента запрещено.