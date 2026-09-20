В России идет третий день выборов: сотни сообщений о нарушениях и голосование в 152 странах

В России 20 сентября проходит третий и последний день голосования на выборах в Госдуму и региональных выборах. По состоянию на 09:00 мск официальная явка составила 45,38%. За первые два дня проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» получил более 400 сообщений о возможных нарушениях, почти половина из них касается проблем с работой наблюдателей, подсчитал The Insider.
В первый день голосования активисты получили более 200 сообщений из 33 регионов, причем 96 из них были связаны с наблюдением, в том числе недопусками и удалениями с участков, угрозами, ограничениями фото- и видеосъемки, отказами предоставить документы и другими препятствиями. За второй день поступили еще более 200 сообщений из 34 регионов, половина которых касалась наблюдателей. Всего на карте проекта к утру 20 сентября было 767 сообщений из 64 регионов. Сообщения поступают от наблюдателей и избирателей, и не все описанные в них обстоятельства независимо подтверждены.
В Уфе задержали отозванных наблюдателей, в Петербурге членов УИК увезли в полицию
Утром 20 сентября в Уфе полиция задержала двух наблюдателей с участка № 145, после того как они отказались его покинуть. Накануне КПРФ отозвала направления у 24 наблюдателей на 12 участках в Башкортостане, пишет «7×7». В документе причиной называлась их предполагаемая связь с «несистемной оппозицией». Региональное отделение КПРФ, куда обратилось издание, не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа.
В Петербурге членов УИК № 607 увезли в отдел полиции после обращения главы муниципалитета Автово Ильи Шмакова. Он утверждает, что обнаружил на участке несоответствие между количеством проголосовавших и числом бюллетеней, а также отключенные камеры видеонаблюдения, после чего вызвал полицию. Обстоятельства предполагаемого расхождения пока независимо не подтверждены.
В Бурятии неизвестные прокололи все четыре колеса автомобиля, которым пользовалась группа наблюдателей от КПРФ в Хоринском районе, сообщил секретарь регионального отделения партии Леонтий Красовский. До этого, по его словам, местная гостиница без объяснения причин отказалась заселить наблюдателей.
В Нижнем Новгороде наблюдатель от «Яблока» сообщил, что группа молодых людей около получаса не давала ему вернуться на участок № 2353 после того, как он пожаловался в избирком и Общественную палату на предполагаемое расхождение в данных о явке.
В Краснодаре наблюдательница Екатерина Бурдюкова сообщила о десятикратном расхождении в данных о досрочном голосовании на участке № 2014. Наблюдательница вызвала полицию после обнаруженного ею расхождения между журналами комиссии и сведениями, переданными в территориальный избирком. По ее словам, в журналах было около 50 записей о досрочно проголосовавших, тогда как в ТИК передали сведения примерно о 500 таких избирателях.
Один подтвержденный эпизод признал и ЦИК. На участке № 756 в Якутии председатель и его заместитель вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями до окончания голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила произошедшее и подчеркнула, что вскрывать сейф-пакеты до предусмотренного законом момента запрещено.
Основной день голосования начался за рубежом
20 сентября открылось большинство зарубежных участков. По данным ЦИК, для российских избирателей предусмотрено 333 участка в 152 странах, включая семь участков в Байконуре. Большинство из них работает только в основной день голосования.
Полноценное трехдневное голосование проходит лишь на 14 зарубежных участках: 11 в Южной Осетии, двух на Кипре и одном на Пхукете в Таиланде. В Израиле голосование прошло 17 сентября, в Бахрейне, Кувейте и Ливии — 18 сентября, в Ираке, Йемене и Китае — 19 сентября. На остальных зарубежных участках избиратели голосуют 20 сентября.
В Германии в этот раз работает только один участок — в российском посольстве в Берлине. Он открыт с 08:00 до 20:00 по местному времени.
К вечеру 19 сентября за пределами России уже проголосовали 23 378 человек, утверждал МИД. Для сравнения, численность российских избирателей за рубежом по состоянию на июль ЦИК оценивал примерно в 1,82 млн человек.
Давление на наблюдателей фиксируют с первого дня
Как писал The Insider, только в первый день голосования журналисты насчитали не менее 1334 наблюдателей от КПРФ и «Яблока», которых не допустили к работе на участках. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Воронежской области, Ленинградской области, Петербурге, Москве и Тюменской области.
Во второй день The Insider рассказывал о сообщениях о вбросах, расхождениях в данных о явке, задержаниях и применении силы к наблюдателям. Избирательные комиссии и представители властей в ряде случаев объясняли недопуск наблюдателей ошибками при оформлении документов.