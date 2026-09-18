Более половины записавшихся на ДЭГ проголосовали в первый день. Первый бюллетень появился через 27 секунд после старта

Более половины избирателей, зарегистрировавшихся для дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, проголосовали уже в первый день. По данным федеральной платформы ДЭГ на вторую половину дня 18 сентября по федеральному округу из 4,05 млн участников более 2,05 млн заполнили свои бюллетени, обратил внимание электоральный аналитик Иван Шукшин.

Еще в 12:15 мск Минцифры сообщило, что на федеральной платформе проголосовали 2 млн человек, или 50% зарегистрировавшихся. ДЭГ в 2026 году используется в 32 регионах на федеральной платформе; жители Москвы голосуют через отдельную систему mos.ru и заранее регистрироваться для этого не должны. Голосование продлится до вечера 20 сентября.

Из опубликованной статистики следует, что к середине первого дня по федеральному округу в списках ДЭГ находились 4 048 143 человека. Им выдали 2 076 328 электронных бюллетеней, из которых система приняла 2 058 313. Для голосования по одномандатным округам показатели немного отличаются: 4 048 146 участников, 2 076 331 выданный и 2 042 629 принятых бюллетеней.