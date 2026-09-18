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Более половины записавшихся на ДЭГ проголосовали в первый день. Первый бюллетень появился через 27 секунд после старта

The Insider
АГН «Москва» / Александр Авилов

АГН «Москва» / Александр Авилов

Более половины избирателей, зарегистрировавшихся для дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, проголосовали уже в первый день. По данным федеральной платформы ДЭГ на вторую половину дня 18 сентября по федеральному округу из 4,05 млн участников более 2,05 млн заполнили свои бюллетени, обратил внимание электоральный аналитик Иван Шукшин.

Еще в 12:15 мск Минцифры сообщило, что на федеральной платформе проголосовали 2 млн человек, или 50% зарегистрировавшихся. ДЭГ в 2026 году используется в 32 регионах на федеральной платформе; жители Москвы голосуют через отдельную систему mos.ru и заранее регистрироваться для этого не должны. Голосование продлится до вечера 20 сентября.

Из опубликованной статистики следует, что к середине первого дня по федеральному округу в списках ДЭГ находились 4 048 143 человека. Им выдали 2 076 328 электронных бюллетеней, из которых система приняла 2 058 313. Для голосования по одномандатным округам показатели немного отличаются: 4 048 146 участников, 2 076 331 выданный и 2 042 629 принятых бюллетеней.

Иван Шукшин / Telegram

Иван Шукшин / Telegram

Шукшин также проанализировал выгрузки транзакций ДЭГ и время появления первых бюллетеней после открытия голосования в каждом регионе. Быстрее всего первый бюллетень появился в Новосибирской области — через 27 секунд. В Челябинской области прошло 35 секунд, в Ярославской — 36, во Владимирской, Калужской и Свердловской областях — по 37 секунд, в Московской — 38 секунд.

Иван Шукшин / Telegram

Иван Шукшин / Telegram

На графиках, построенных Шукшиным по транзакциям ДЭГ, виден резкий пик сразу после открытия голосования — в 8:00 по местному времени — с последующим постепенным снижением активности. Например, в Челябинской области в первые минуты система принимала более тысячи бюллетеней в минуту, к середине дня показатель снизился примерно до 100–200. Похожая динамика наблюдается в Алтайском крае.

Иван Шукшин / Telegram

Иван Шукшин / Telegram

Высокая активность в первые часы и скорость появления первых бюллетеней сами по себе не доказывают принуждение избирателей. Шукшин в разговоре с журналистами отметил, что эти данные позволяют говорить лишь о подозрении на такое давление, но не подтверждают его.

При этом сообщения о принуждении к участию в ДЭГ продолжают поступать. Издание «Важные истории» писало, что сотрудников МГТУ имени Баумана призывали обеспечить «максимальную явку» и голосовать дистанционно в определенное время, а сотрудникам одного из учреждений Томской области, по словам собеседника журналистов, требовалось подтверждать участие в голосовании.

На президентских выборах 2024 года независимые наблюдатели также обращали внимание на высокую долю голосующих через ДЭГ уже в первый день. The Insider писал, что движение «Голос» связывало такую динамику в том числе с административным давлением: тогда к концу первого дня через ДЭГ проголосовали более 70% зарегистрированных участников. В 2024 году сотрудники бюджетных организаций рассказывали The Insider, что их заставляли участвовать в голосовании и отчитываться об этом перед руководством.

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Публикация:«Более половины записавшихся на ДЭГ проголосовали в первый день. Первый бюллетень появился через 27 секунд после старта»

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