Первый день выборов: 92% проголосовавших в Москве выбрали электронный формат, более 1300 наблюдателей не допустили на участки

В первый день трехдневных выборов в Госдуму общая явка к 20:00 достигла 29,19% против 18,39% на тот же момент в 2021 году, утверждают в ЦИК. В Москве из более чем 2,274 млн принявших участие в голосовании около 2,094 млн использовали электронный формат — дистанционно или через терминалы на участках, отчитались в Мосгоризбиркоме. Электронно проголосовали около 92% принявших участие избирателей в столице, подсчитал The Insider.

Самый большой прирост явки был зафиксирован в Брянской области: показатель вырос на 37,57 п. п. и достиг 64,49%. В Москве он составил 28,58%, увеличившись на 5,51 п. п. по сравнению с первым днем голосования пять лет назад.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования темпы оказались еще выше. К концу первого дня там проголосовали более 2,8 млн человек, около 70% зарегистрировавшихся участников. Как писал The Insider, уже во второй половине первого дня бюллетени отправили больше половины записавшихся на ДЭГ, а первый электронный голос поступил через 27 секунд после начала выборов. Утром 19 сентября явка на федеральном ДЭГ достигла 75% — более 3 млн человек.

Журналисты издания «7×7» насчитали как минимум 1334 наблюдателя от КПРФ и «Яблока», которых в первый день не допустили к работе на участках. Речь идет как минимум о 984 наблюдателях КПРФ и 350 представителях «Яблока». Причины отказов в разных регионах отличались: комиссии ссылались на ошибки в документах, отсутствие дат рядом с подписями кандидатов или проблемы с загрузкой списков в ГАС «Выборы».

Больше всего таких случаев зафиксировали в Воронежской области, где не допустили 481 наблюдателя КПРФ. В Ленинградской области не смогли приступить к работе 279 представителей партии, в Петербурге — 250 наблюдателей «Яблока» и 17 от КПРФ. В Москве около 100 наблюдателей кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина не допустили из-за ошибок или неполных данных в списках, а в Тюменской области более 200 представителей КПРФ не смогли попасть на участки после того, как их списки, по данным партии, не появились в ГАС «Выборы».

Проект «ОВД-Инфо» также сообщил о попытках не допустить 68 наблюдателей в Подмосковье, проблемах с камерами на участках в Петербурге и Перми и угрозах в адрес отдельных кандидатов и наблюдателей. Избирательные комиссии в ряде регионов объясняли недопуски нарушениями при оформлении документов.

В Кировской области двух зарегистрированных кандидатов в региональное заксобрание не включили в бюллетень. Ошибку заметили уже после начала голосования, после чего выборы по одномандатному округу №25 перенесли на 2027 год, писал The Insider.

Накануне голосования также пропала кандидат в Госдуму от партии «Зеленые» Юлия Кузнецова, которая ранее отрицала, что отзывала своих наблюдателей, и называла документ об их отзыве поддельным. Позднее Кузнецова вышла на связь и сказала, что после «довольно тяжелого разговора» мужу пришлось оказать ей психологическую и медицинскую помощь. С кем состоялся разговор и где она находилась, кандидат не уточнила.

Что происходит во второй день

К 10:36 19 сентября общая официальная явка составила 30,34%. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за первые сутки в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.

В Орловской области 250 бюллетеней уже сочли недействительными из-за поврежденной пломбы на ящике для голосования. Это решение подтвердил ЦИК.

Сообщения о недопусках наблюдателей продолжают поступать и во второй день. В Долгопрудном председатель УИК №365 не пустила на участок наблюдателя от кандидата «Яблока» и журналиста и отказалась принять жалобу. Независимого подтверждения обстоятельств этого эпизода пока нет.

В Байкальске Иркутской области проблемы у избирателей возникли по другой причине: из-за участившихся выходов медведей в город власти ввели комендантский час с 19:00, хотя участки работают до 20:00. Поэтому желающих проголосовать в последний час голосования власти решили возить до участков и обратно на специальном транспорте.

Перед началом выборов власти через суды успели снять почти 30% зарегистрированных кандидатов-одномандатников от «Яблока»: до голосования дошли 98 из 135 человек. Кроме того, The Insider обнаружил, что как минимум в четырех регионах перед выборами ограничили продажу красящих жидкостей или их пронос на участки, а федеральные телеканалы за две недели до голосования отдали «Единой России» около 70% эфирного времени, посвященного политическим партиям. Выборы завершатся завтра.