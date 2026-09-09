Федеральные телеканалы отдали «Единой России» 70% телесюжетов о партиях за две недели до выборов. Ее доля почти удвоилась за неделю

Почти 70% эфирного времени, которое крупнейшие российские федеральные телеканалы посвятили политическим партиям за две недели до выборов в Госдуму, досталось «Единой России». Из 89 минут партийного эфира с 31 августа по 6 сентября партия власти получила 62 минуты, следует из мониторинга проекта «Атлас выборов».

Как подсчитал The Insider на основе представленных данных, за неделю доля «Единой России» в таком эфире выросла почти вдвое — примерно с 39% до 70%. С 24 по 30 августа телеканалы также посвятили партиям в общей сложности 89 минут, однако на «Единую Россию» тогда пришлось чуть менее 35 минут. Таким образом, общий объем освещения предвыборной кампании не вырос, но значительно большая его часть была перераспределена в пользу партии власти.

При этом 89% сюжетов о «Единой России» на последней неделе мониторинга имели положительную тональность. Для «Новых людей» этот показатель составил 71%, а для КПРФ и ЛДПР — примерно треть. Средняя продолжительность сюжетов о «Единой России» достигла 2,7 минуты, тогда как материалы обо всех остальных партиях в среднем продолжались менее минуты.

Главным информационным поводом для партии стала встреча Владимира Путина с первой пятеркой ее федерального списка — Сергеем Лавровым, Сергеем Собяниным, Евгением Поддубным, Марией Львовой-Беловой и Владиславом Головиным. Ее показывали пять из шести исследованных телеканалов, причем «Первый канал» выпустил сюжет о встрече трижды. Путин сам в федеральный список кандидатов не входит.

Это уже не первый случай, когда фигура Путина становится одним из основных инструментов телевизионного продвижения «Единой России» в нынешней кампании. 22 августа президент приехал на предвыборный съезд партии и еще до голосования назвал ее «ведущей политической силой». На июньском съезде партии Путин также выступал, а в оформлении мероприятия впервые с 2007 года использовалась символика, напрямую связывавшая его с «Единой Россией»: в частности, плакат с портретом президента и надписями «Быть za Путина — базовый минимум» и «„Единая Россия“ — партия президента».

Мониторинг охватывает новостные выпуски Первого канала, «России 1», НТВ, ТВ Центра, Пятого канала и ОТР. За неделю исследователи изучили 216 выпусков. Речь идет именно о редакционном освещении партий в новостях.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября. Они станут первыми парламентскими выборами в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Единственную зарегистрированную партию с антивоенной программой — «Яблоко» — Верховный суд снял с выборов по федеральному списку 10 августа. После исчезновения «Яблока» из телеэфира «Атлас выборов» отмечал исчезновение и негативной тональности из сюжетов о партиях.