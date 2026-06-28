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«Единая Россия» представила список кандидатов на выборах в Госдуму. В него вошли «военкор» Поддубный и глава «Юнармии»

The Insider
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Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил первую пятерку общефедерального списка кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. Список партии возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, "военкор", замдиректора ВГТРК Евгений Поддубный, участник войны в Украине и глава военно-патриотического движения "Юнармия" Владислав Головин. Об этом сообщает ТАСС. 

Полный список из более чем 600 имен позднее зачитал секретарь генерального совета Владимира Якушева. В него вошли несколько губернаторов, некоторые из них возглавили свои региональные группы. Они, скорее всего, передадут свои мандаты другим людям. После прошлых выборов - 2021 года - четверо из пяти лидеров списка отказались от своих мандатов, включая и Лаврова. 

На съезде партии выступил Владимир Путин. Он призвал членов партии "меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах" и больше общаться с людьми, пообещал выполнение всех социальных обязательств и важных программ развития невзирая на "трудный этап" и много говорил о борьбе с западом. 

"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя - не могут. <...> Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь", - заявил он. 

На съезде впервые с 2007 года использовалась символика, прямо связывавшая "Единую Россию" и Путина. В частности, был представлен агитационный плакат с портретом Путина и надписями "Быть za Путина базовый минимум" и "Единая Россия" - партия президента".

 

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