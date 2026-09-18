Кандидат в Госдуму Юлия Кузнецова пропала перед голосованием. Наблюдателей снимают по документам, которые она называла поддельными

На московских УИК №№ 1263, 1273 и 514 наблюдателям показали заявления об отзыве их направлений, которые якобы подписала Кузнецова. Ее сторонники считают подпись поддельной. Связаться с самой кандидаткой по-прежнему не удается.

Обновлено: проект «Слово защите» опубликовал запись разговора с матерью Юлии Кузнецовой. По ее словам, дочь сама позвонила ей и сообщила, что у нее возникли проблемы и ей пришлось срочно уехать на три дня без телефона. Куда именно она уехала, Кузнецова не уточнила. Ее мать сказала, что переживает из-за отсутствия дочери.

Позднее источник «Слова защите» в команде Кузнецовой сообщил, что она якобы находится в одном из ОВД Центрального административного округа Москвы. По его словам, Кузнецова передала родственникам, что с ней все хорошо и что она «уехала на три дня, чтобы не пугать родных». Подтверждения этой информации непосредственно от Кузнецовой или ее мужа пока нет.

Председатель московского отделения движения «Рассвет» Николай Торопов, который ранее сообщал, что с Кузнецовой и ее мужем все в порядке, впоследствии опроверг собственные слова. «Пока нет никакой конкретной информации о местонахождении», — написал он, добавив, что новые сообщения будет публиковать только после подтверждения непосредственно от Кузнецовой или ее супруга.

Проблемы с допуском наблюдателей начались еще до исчезновения Кузнецовой. Избирком Богородского района сообщил, что кандидат якобы сама отозвала их направления. Кузнецова это отрицала и говорила, что документ с ее подписью подделан. При этом публично решение об отзыве наблюдателей не публиковалось.