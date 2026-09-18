Власти успели до старта выборов в Госдуму снять почти 30% кандидатов-одномандатников от «Яблока»

До стартовавших 18 сентября выборов в Госдуму от «Яблока» дошли 98 кандидатов-одномандатников из 135. Российские власти к началу голосования через суды успели снять почти 30% ранее зарегистрированных представителей партии. На региональных выборах «Яблоку» удалось сохранить список только в одном субъекте — Новгородской области. Еще в шести регионах партия представлена только одномандатниками.

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Из 135 кандидатов-одномандатников, изначально зарегистрированных ЦИК, в бюллетенях остались лишь 98 «яблочников» в 42 регионах РФ. Ранее 10 августа Верховный суд решил снять список партии с выборов в Госдуму. После этого власти через суд начали снимать и кандидатов-одномандатников. К 4 сентября в гонке оставалось 123 «яблочника», к 18 числу изначальный список уменьшился почти на 30%.

Самым частым основанием для отстранения стали дела о демонстрации «экстремистской символики» по статье 20.3 КоАП, автоматически запрещающей участие в выборах. В значительной части случаев претензии касались публикаций об Алексее Навальном и связанных с ним проектах. Также суды придирались к ссылкам на Facebook и Instagram или логотипам этих соцсетей, которые в РФ признаны «экстремистскими».

Кроме того, власти убрали из бюллетеней списки «Яблока» почти на всех региональных выборах, на которые партии удалось зарегистрироваться. Регистрация списков партии на региональных выборах была отменена судом в Карелии, Псковской, Калининградской, Свердловской и Томской областях. В июле Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии в регистрации на выборах в городское заксобрание, а 13 августа в Ленинградской области отказали в регистрации общеобластного списка «Яблока» на выборах в региональное заксобрание.

Таким образом, список партии сохранился только на выборах в Новгородской области. Помимо этого, в Новгородской, Псковской, Свердловской, Калининградской, Томской областях, в Санкт-Петербурге и Карелии «Яблоко» представлено одномандатниками.

9 сентября «Яблоко» презентовало своим сторонникам «план Б». Избирателям предложили прийти на участок 20 сентября и сделать бюллетень для голосования по партийным спискам недействительным, поставив отметки более чем в одном квадрате. Аналогичным образом партия советует поступить с бюллетенем по одномандатному округу, если в нем нет кандидата от «Яблока».

На выборы партия идет под лозунгом «За мир и свободу».