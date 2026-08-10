Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму

Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму в этом сентябре. Это следует из трансляции заседания Верховного суда.
Само заседание продлилось около семи часов. Основные претензии истца — партии «Родина» — были связаны:
- с нарушением авторских прав;
- с превышением допустимых расходов на агитационную кампанию;
- и с «экстремистскими высказываениями» представителей «Яблока».
На заседании представители «Родины» эти претензии озвучили более детально. Например, по их мнению, фото бомбардировки Хиросимы на сайте партии якобы нарушает авторские права армии США, а сгенерированные при помощи ChatGPT изображения — права компании OpenAI. Обращался ли кто-то из правообладателей с жалобами на нарушение авторских прав, при этом неизвестно.
Позднее представитель ЦИК поддержал некоторые из доводов «Родины», а также сообщил, что Росфинмониторинг нашел у партии «иностранное финансирование». Документ, подтверждающий последнее, однако, зачитывать не стали: юристам с ним разрешили ознакомиться только под подписку о неразглашении.
Председатель партии Николай Рыбаков на заседании также процитировал Владимира Путина о перемирии в войне и заявил, что позиция «Яблока» его словам не противоречит:
«Я хочу обратить Ваше внимание на цитату президента Путина: „...Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии – во всём мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто – и чем скорее, тем лучше – мирное урегулирование конфликта на Украине“.
То есть, да, такая фактическая ситуация, что партия „Яблоко“ считает, что нужны переговоры, президент Путин считает, что нужны переговоры, а административный истец считает, что это экстремизм!»
Перед началом заседания у здания Верховного суда собрались десятки сторонников партии. По данным пресс-службы «Яблока», в очереди было не менее 500 человек. На заседание пришли председатель партии Николай Рыбаков и лидер московского «Яблока» Кирилл Гончаров. Последнего в зал суда не пустили.
К залу суда также подъехали автозаки. Некоторые из собравшихся принесли к зданию суда яблоки, а также скандировали лозунги в поддержку партии. Как минимум двух девушек с листовками «Яблока» увели «на разговор» сотрудники ОМОН.
Иск рассматривал судья Вячеслав Кириллов, который ликвидировал партию «Гражданская инициатива», которая выдвигала на выборы президента в 2024-м Бориса Надеждина. Он также принимал решение признать «Международное общественное движение „Мемориал“» экстремистским.
Иск против «Яблока» подала партия «Родина» 7 августа. Помимо нарушений авторских прав представители «Родины» также настаивали, что агитация в заблокированных соцсетях нарушает ее правила. В иске антивоенная позиция «Яблока» приравняли к призывам нарушить территориальную целостность России, а заявления против политических репрессий и цензуры — к экстремизму.
На ближайших выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, «Яблоко» стало единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой. Свою кампанию она ведет под лозунгом «За мир и свободу».
Председатель «Родины» Алексей Журавлёв, занимающий сейчас пост зампреда комитета Госдумы по обороне, ранее уже называл членов «Яблока» «национальными предателями», которых нужно «гнать» из избирательной кампании. К критике партии присоединились и представители других партий: например, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он призвал объявить партию «нежелательной организацией».
Напротив, в поддержку «Яблока» ранее высказались представители российской оппозиции за рубежом. В партии от этих заявлений дистанцировались, добавив, что публичная поддержка из-за границы может привести к снятию кандидатов с выборов.
Ранее ряду кандидатов от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, а затем и вовсе — в регистрации всего списка партии. Не допустили «Яблоко» и до выборов в горсовет Петрозаводска — столицы Карелии.