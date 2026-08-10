Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму

Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму в этом сентябре. Это следует из трансляции заседания Верховного суда.

Само заседание продлилось около семи часов. Основные претензии истца — партии «Родина» — были связаны:

с нарушением авторских прав;

с превышением допустимых расходов на агитационную кампанию;

и с «экстремистскими высказываениями» представителей «Яблока».

На заседании представители «Родины» эти претензии озвучили более детально. Например, по их мнению, фото бомбардировки Хиросимы на сайте партии якобы нарушает авторские права армии США, а сгенерированные при помощи ChatGPT изображения — права компании OpenAI. Обращался ли кто-то из правообладателей с жалобами на нарушение авторских прав, при этом неизвестно.

Позднее представитель ЦИК поддержал некоторые из доводов «Родины», а также сообщил, что Росфинмониторинг нашел у партии «иностранное финансирование». Документ, подтверждающий последнее, однако, зачитывать не стали: юристам с ним разрешили ознакомиться только под подписку о неразглашении.