Иск о снятии «Яблока» с выборов рассмотрит судья, который ликвидировал партию, выдвигавшую Надеждина

Иск прокремлевской партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму рассмотрит судья Верховного суда Вячеслав Кириллов. Заседание назначено на 10 августа, следует из картотеки суда.

Как обнаружил The Insider, в июне 2025 года Кириллов удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Гражданская инициатива», всех ее региональных отделений и других структурных подразделений. От этой партии на президентские выборы выдвигались Ксения Собчак в 2018 году и Борис Надеждин в 2024-м. В Минюсте утверждали, что «Гражданская инициатива» семь лет не участвовала в выборах в предусмотренных законом формах, представители партии с этим не соглашались и указывали на выдвижение своих кандидатов.

В феврале 2024 года Кириллов в отдельном деле отклонил иск Надеждина и «Гражданской инициативы» к ЦИК о порядке проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты. Надеждин указывал, что получаемые кандидатами ведомости не содержат обоснований выводов почерковедов и фактически не позволяют оспорить браковку подписей. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила решение Кириллова в силе.

В 2019 году Кириллов входил в коллегию Верховного суда, которая поддержала отказ в регистрации Ивана Жданова на выборах в Мосгордуму из-за забракованных подписей. Жданов предоставил суду письменные заявления и видеозаписи избирателей, подтверждавших подлинность своих подписей. Коллегия сочла эти материалы недопустимыми доказательствами и оставила решение об отказе в регистрации в силе.

Кириллов также принял решение объявить «Международное общественное движение „Мемориал“» экстремистским и запретить его деятельность в России. В 2023 году он отклонил иск Алексея Навального, который оспаривал содержащийся в правилах внутреннего распорядка колоний запрет на использование «тюремного жаргона». Этот запрет использовался как основание для отправки политика в ШИЗО, хотя список запрещенных слов ему не предоставляли.

«Родина» подала иск против «Яблока» 7 августа. Претензии связаны с предполагаемыми нарушениями авторских прав в агитационных материалах и превышением допустимых расходов на кампанию. Кроме того, в иске антивоенная позиция «Яблока» приравнивается к призывам нарушить территориальную целостность России, а заявления против политических репрессий и цензуры — к экстремизму.

«Яблоко» стало единственной зарегистрированной на выборах в Госдуму партией с антивоенной программой. Голосование пройдет в сентябре.