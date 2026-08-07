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Новости

Партия «Родина» подала в Верховный суд иск с требованием снять «Яблоко» с выборов в Госдуму

The Insider
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Верховный суд зарегистрировал иск против партии «Яблоко». Его подала партия «Родина», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на лидера последней — Алексея Журавлёва.

Регистрацию иска агентству ТАСС и газете «Коммерсантъ» подтвердили в пресс-службе суда. 

Обновлено 13:20. В «Яблоке» заявили, что подадут против «Родины» ответный иск о защите деловой репутации.

Сам Журавлев позже также пояснил, что основанием для иска стали использование партией запрещенных в России соцсетей и «экстремистские высказывания».

Партию «Яблоко» 29 июля зарегистрировали для участия в осенних выборах. Свою кампанию она ведет под лозунгом «За мир и свободу».

Журавлёв, занимающий сейчас пост зампреда комитета Госдумы по обороне, ранее уже называл членов «Яблока» «национальными предателями», которых нужно «гнать» из избирательной кампании. К критике партии присоединился также глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Накануне он призвал объявить партию «нежелательной организацией».

Напротив, в поддержку «Яблока» на этой неделе высказались представители российской оппозиции за рубежом, среди которых Юлия Навальная, Илья Яшин и другие. В партии от этих заявлений дистанцировались, добавив, что публичная поддержка из-за рубежа может привести к снятию кандидатов с выборов.

Ранее ряду кандидатов от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, а затем и вовсе — в регистрации всего списка партии. Не допустили «Яблоко» и до выборов в горсовет Петрозаводска — столицы Карелии.

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