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Новости

Кандидатам в ЗакС Петербурга от «Яблока» откажут в регистрации из-за утери документов. Один из них снял подачу всех нужных справок на видео

The Insider
Здание Мариинского дворца на Исаакиевской площади, где находится Заксобрание Санкт-Петербурга

Здание Мариинского дворца на Исаакиевской площади, где находится Заксобрание Санкт-Петербурга

11 из 25 кандидатов, выдвинувшихся от партии «Яблоко» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, получили извещения от избирательных комиссий о том, что они подали неполный пакет документов для регистрации. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на депутата ЗакСа Дмитрия Анисимова.

«Всем кандидатам с пропавшими документами грозит отказ в регистрации, поскольку донести отсутствующие справки по закону они не могут», — заявил Анисимов и добавил, что все замечания идентичны, а кандидаты утверждают, что подавали полные пакеты документов. Один из «яблочников», Дмитрий Хорзов, выдвинувшийся в избирательном округе № 20, получил от окружной избирательной комиссии извещение о том, что в его документах не хватало справки о месте работы. При этом Хорзов записал процесс подачи документов на видео, в том числе и этой справки. 

Telegramhttps://t.me/theinsru/3971

Как выяснила «Ротонда», аналогичное извещение пришло кандидату по округу № 7 Манефе Королëвой. Сотрудники ТИК «не нашли» в ее пакете документов справку об отсутствии иностранных активов. Королëва подала жалобу в Горизбирком, где ей ответили, что территориальная комиссия ее избирательные права не нарушала, а за правильной подачей документов обязан следить сам кандидат.

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