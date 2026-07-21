Кандидатам в ЗакС Петербурга от «Яблока» откажут в регистрации из-за утери документов. Один из них снял подачу всех нужных справок на видео

11 из 25 кандидатов, выдвинувшихся от партии «Яблоко» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, получили извещения от избирательных комиссий о том, что они подали неполный пакет документов для регистрации. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на депутата ЗакСа Дмитрия Анисимова.

«Всем кандидатам с пропавшими документами грозит отказ в регистрации, поскольку донести отсутствующие справки по закону они не могут», — заявил Анисимов и добавил, что все замечания идентичны, а кандидаты утверждают, что подавали полные пакеты документов. Один из «яблочников», Дмитрий Хорзов, выдвинувшийся в избирательном округе № 20, получил от окружной избирательной комиссии извещение о том, что в его документах не хватало справки о месте работы. При этом Хорзов записал процесс подачи документов на видео, в том числе и этой справки.