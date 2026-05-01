Свердловское «Молодежное Яблоко» самораспустилось после задержаний. «Партию постепенно ликвидируют» — политолог

Позавчера, 29 апреля, силовики задержали лидера регионального отделения «Яблока» Максима Петлина, а также члена партии Егора Ткаченко, бывшую активистку молодежного движения Елизавету Кабак и еще двух сторонников. Их расспрашивали о прошлогоднем вечере писем политзаключенным, после чего отпустили. У задержанных также изъяли технику.

В партии назвали давление на активистов попыткой не допустить представителей «Яблока» к предстоящим осенью выборам в заксобрание Свердловской области. Ранее Ткаченко и Петлина уже задерживали на акциях в поддержку преследуемых. На Ткаченко составляли протокол об «ЛГБТ-пропаганде».

Неделю назад, 24 апреля, силовики также задержали лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. Вскоре суд арестовал его на 12 суток по административной статье об употреблении наркотиков и потребовал пройти лечение. Независимая экспертиза тогда не нашла в его организме запрещенных веществ, тогда как государственная якобы обнаружила марихуану.

За несколько дней до этого суд оштрафовал главу фракции «Яблока» в заксобрании Карелии Эмилию Слабунову. Ее признали виновной в демонстрации «экстремистской» символики в несуществующем посте.

Помимо них, преследованию со стороны властей подверглись десятки сторонников «Яблока» по всей стране. Как минимум 10 человек стали фигурантами уголовных дел, в том числе глава псковского отделения и заместитель председателя партии Лев Шлосберг.

Политолог Иван Преображенский, с которым поговорил The Insider, полагает, что Кремль делает ставку на партию «Новые люди», а «Яблоко» постепенно выводят из политического поля:

«В секторе Сергея Кириенко в Кремле, по всей видимости, принято решение усилить электоральную базу созданной им псевдолиберальной партии „Новые люди“, а „Яблоко“ этому мешает и вряд ли будет допущено до выборов 2026 года. В целом же, партию, хотя она и демонстрирует лояльность, постепенно ликвидируют: здесь цели ФСБ, которая (а не Кириенко) является главным ответственным за выборы, совпадают с целями администрации президента».

Партия «Яблоко» последовательно выступает против войны с Украиной, требуя перехода к переговорам. На этом фоне давление на связанных с партией активистов и структуры усиливается.