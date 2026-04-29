В Екатеринбурге у двух членов партии «Яблоко» прошли обыски, с ними нет связи

В Свердловской области задержаны член партии «Яблоко» Егор Ткаченко и глава регионального отделения Максим Петлин, об этом сообщили в пресс-службе партии 29 апреля. В настоящее время с ними нет связи.
«Мы находимся на постоянной связи с родственниками Максима Петлина и Егора Ткаченко, а также с членами регионального отделения в Екатеринбурге. Нам неизвестно о предъявлении каких-либо обвинений Петлину и Ткаченко», — говорится в сообщении пресс-службы.
В партии заявили, что считают давление на активистов попыткой не допустить «яблочников» к выборам в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут осенью 2026 года.
Издание «7х7» пишет, что Егор Ткаченко ранее участвовал в одиночных пикетах и организовывал акции в поддержку политзаключенных. В прошлом году его уже задерживали — тогда на него составили протокол о «пропаганде ЛГБТ». Максима Петлина также задерживали на аналогичном мероприятии, но отпускали без протокола.
Ранее, 24 апреля, лидер иркутского отделения «Яблока» Григорий Грибенко был арестован на 12 суток по административной статье об «употреблении наркотических или психотропных веществ». Как сообщил его адвокат Святослав Хроменков, поводом стал отказ политика пройти освидетельствование в отделе полиции — он опасался фальсификации результатов.
За несколько дней до этого руководителя фракции партии в Законодательном Собрании Карелии Эмилию Слабунову оштрафовали по статье о «демонстрации экстремистской символики» за несуществующий пост.
В разговоре с The Insider представитель «Яблока» говорит на условиях анонимности:
«Честно говоря, я не думаю, что это какая-то общая кампания по стране, координируемая из единого центра. Скорее региональные власти и силовики получили карт-бланш таким образом расправляться со своими политическими оппонентами и теми, кто им в принципе не нравится. Ну, и кто во что горазд пошел. Понятно, что приходят к самым ярким нашим людям и в тех регионах, где поддержка у партии особенно высока. Сейчас это происходит, потому что выборы».
После начала полномасштабной войны против Украины десятки членов выступившей за мир партии «Яблоко» подверглись разного рода репрессиям и давлению со стороны властей. Десять членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам, в их числе заместители председателя партии Лев Шлосберг и Максим Круглов.