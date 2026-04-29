В Екатеринбурге у двух членов партии «Яблоко» прошли обыски, с ними нет связи

В Свердловской области задержаны член партии «Яблоко» Егор Ткаченко и глава регионального отделения Максим Петлин, об этом сообщили в пресс-службе партии 29 апреля. В настоящее время с ними нет связи.

«Мы находимся на постоянной связи с родственниками Максима Петлина и Егора Ткаченко, а также с членами регионального отделения в Екатеринбурге. Нам неизвестно о предъявлении каких-либо обвинений Петлину и Ткаченко», — говорится в сообщении пресс-службы.

В партии заявили, что считают давление на активистов попыткой не допустить «яблочников» к выборам в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут осенью 2026 года.

Издание «7х7» пишет, что Егор Ткаченко ранее участвовал в одиночных пикетах и организовывал акции в поддержку политзаключенных. В прошлом году его уже задерживали — тогда на него составили протокол о «пропаганде ЛГБТ». Максима Петлина также задерживали на аналогичном мероприятии, но отпускали без протокола.