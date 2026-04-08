Партия окончания войны: кто в России выдвигается на выборы в Госдуму с антивоенными лозунгами

Сразу несколько российских политиков и партий с антивоенной и демократической повесткой начали готовиться к выборам в Госдуму, которые пройдут осенью 2026 года. О намерении участвовать в кампании уже заявили партия «Яблоко», незарегистрировнная партия Екатерины Дунцовой «Рассвет», Борис Надеждин, а также проект «Штаб кандидатов», который собирается поддерживать наиболее сильных соперников власти в округах.



Борис Надеждин

О подготовке к думской кампании одним из первых объявил бывший кандидат в президенты Борис Надеждин. Еще в октябре 2025 года он написал в своем Telegram-канале, что начинает кампанию в Госдуму и Мособлдуму и будет собирать подписи в одномандатных округах, поскольку «вряд ли какая-то партия рискнет выдвинуть кандидата» с его повесткой. В Госдуму он собирается баллотироваться по Мытищинскому округу № 123, куда входят Долгопрудный, Королёв и Мытищи.

6 апреля Надеждин сообщил, что его избирательная кампания в городах Подмосковья фактически стартовала еще в феврале: начал работу предвыборный штаб, открыты офисы в городах, собирается база сторонников, проходят акции и фокус-группы, задача которых — выяснить, что люди думают о росте цен, отключении интернета, навязывании мессенджера Мах и затянувшейся «СВО».



Партия «Рассвет» Екатерины Дунцовой

Партия бывшего кандидата в президенты России Екатерины Дунцовой «Рассвет» намерена поддержать кандидатов со схожими взглядами, сообщил The Insider источник в партии. «Намерение есть, но более точно сможем сказать к концу апреля. Нам надо определиться, кто из кандидатов договорился с партиями, которые могут идти без сбора подписей», — пояснил собеседник редакции.

Проблема в том, что «Рассвет» не имеет регистрации в Минюсте — в 2024 году партии отказали в регистрации. В марте 2026-го она повторно подала документы, но шансы на регистрацию оппозиционной политической структуры в России равны нулю.



«Рассвет» выступает против интернет-блокировок, проводит лекции об альтернативной гражданской службе, вечера писем политзаключенным, участвует в экологических и градозащитных протестах и старается действовать строго в рамках закона.

Сама Дунцова участвовать в выборах не может из-за своего статуса «иноагента».



Партия «Яблоко»

«Яблоко» объявило о намерении участвовать в выборах в Госдуму в декабре 2025 года. В решении федерального политкомитета партии говорится, что выборы 2026 года нужны не только для сохранения партийного статуса и возможности участвовать в федеральных выборах без сбора подписей, но и для продвижения «ценностей мира, человечности, уважения к людям, к достоинству и правам человека». С начала полномасштабной войны в Украине партия участвует в выборах под лозунгом «За мир и свободу». В беседе с The Insider один из членов партии подтвердил, что «Яблоко» намерено вести большую федеральную кампанию «за мир» и также поднимать тему проблем с интернетом как одного из последствий войны.

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что федеральный список «Яблока» на выборах может возглавить Григорий Явлинский. Газета писала, что такой вариант рассматривается, в частности, потому, что нынешний председатель партии Николай Рыбаков лишился возможности баллотироваться из-за административного наказания, а часть других заметных фигур не может участвовать в выборах из-за статуса «иноагента» или уголовных дел.



Однако в комментарии The Insider источник в партии сказал, что, по его информации, Явлинский не планирует выдвигаться: «Собираемся участвовать, конфигурация списка пока непонятна — обсуждаются разные варианты. Вряд ли мы о них будем рассказывать до выдвижения, которое будет в конце июня — начале июля. Но насколько я знаю, сам Григорий Алексеевич не планировал выдвигаться».



В этом году подписи «Яблоку» собирать не нужно, поскольку у партии есть депутаты в трех региональных заксобраниях. На вопрос о возможном выдвижении кандидатов «Рассвета» или Бориса Надеждина источник ответил, что все кандидаты рассматриваются индивидуально и должны разделять ценности и программу партии.



В конце марта вокруг предвыборного ролика одного из членов «Яблока» уже разгорелся скандал. Московский политик Сергей Митрохин опубликовал в своем Telegram-канале предвыборный ролик, снятый у метро «Новокузнецкая», в котором раскритиковал «азиатчину» в Москве. «Складывается такое ощущение, что Москва у нас постепенно превращается в некий азиатский город. Здесь вот сплошная шаурма, шербет, донер-бистро, вот это всё с каким-то крайне восточным колоритом. Я считаю, что Россия все-таки европейская страна, а Москва – это одна из европейских столиц, и москвичи должны получать полный комплект услуг, которые соответствуют этой европейской планке, а не скатываться в какую-то азиатчину», — сказал Митрохин. Позже ролик был удален из канала политика, но его публикует SOTA.



Сам Митрохин сообщил, что «не слишком адекватно выразил мысль», которая заключалась в том, что крупный бизнес вытесняет магазины шаговой доступности. Политик добавил, что никогда не был националистом и считает национализм злом для России. В «Яблоке» пояснили The Insider, что избиратели Митрохина отличаются от типичных «яблочников».



Проект «Штаб кандидатов»

Еще один проект, ориентированный на выборы 2026 года, — «Штаб кандидатов» — собирается провести исследование общественного мнения, оценить реальный уровень доверия к партиям и депутатам, а затем в каждом округе выявить наиболее сильного соперника власти и рекомендовать за него голосовать. Глава проекта — 29-летний Константин Ларионов — уже заявил, что рассматривает возможность выдвижения в Госдуму по Калужской области.



Политолог Михаил Комин, комментируя предвыборную ситуацию, сказал The Insider, что кампания антивоенных кандидатов имеет смысл, поскольку она нормализует антивоенную позицию внутри страны, демонстрирует наличие значительного антивоенного электората и подрывает как внутренний, так и международный нарратив Кремля о полной поддержке войны российским обществом.