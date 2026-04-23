Лидера иркутского отделения партии «Яблоко» задержали по делу о хранении наркотиков

Главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко задержали по делу о хранении наркотиков. В его квартире прошел обыск, его отвезли в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба партии.

10 апреля автомобиль Грибенко с третьей попытки принудительно остановили сотрудники ДПС, его увезли на медицинское освидетельствование. Позднее Грибенко сам сдал анализы в независимой лаборатории. В результатах независимого исследования никаких наркотиков не было обнаружено, однако, согласно официальному освидетельствованию, в его крови нашли следы марихуаны.

Обновлено 23 апреля 18:25: Григория Грибенко оставили на ночь в отделе полиции, сообщили в пресс-службе «Яблока». На него составили протокол о неповиновении полиции. Что именно стало причиной задержания, не уточняется. По словам адвоката Святослава Хроменкова, обвинений по уголовным статьям лидеру иркутского отделения партии не предъявили.

Грибенко настаивает на том, что причиной давления на него стала попытка организации митинга против блокировок «За свободный интернет» и в защиту мессенджера Telegram. В диспансер, где у Грибенко брали анализы, даже приехала сотрудница полиции, чтобы вручить ему предупреждение о недопустимости проведения публичных акций в период с 10 апреля по 11 мая. Акция должна была пройти еще 1 марта, но власти отказали в ее проведении, после чего Грибенко подал на них в суд.