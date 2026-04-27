Суд отправил лидера иркутского «Яблока» на лечение от наркомании. Независимая лаборатория не нашла у него следов запрещенных веществ

Мировой судья в Иркутской области Елена Ланина обязала лидера местного отделения «Яблока» и одного из организаторов митингов за свободу интернета Григория Грибенко пройти лечение от наркомании. Сам политик сейчас находится под административным арестом за отказ от медосвидетельствования. Он опасался, что полиция может сфальсифицировать результат.

«23 апреля 2026 г. Грибенко Г. доставлен в отдел полиции по Шелеховскому району, где у должностного лица появились достаточные данные, указывающие на то, что Грибенко Г. находится в состоянии наркотического опьянения (нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке). В связи с чем Грибенко Г. было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, пройти которое он отказался», — говорится в судебном пресс-релизе.

Впервые силовики принудительно доставили Грибенко в отдел полиции 10 апреля. Сотрудники ДПС, которые остановили его автомобиль, утверждали, что политик был пьян.

«Досмотрели мою машину на предмет нахождения наркотиков. В кабинете меня уже ждали специалисты, они сначала проверили меня на наличие алкогольного опьянения. Тест, конечно, показал 0,000 промилле. Потом у меня взяли анализ на проверку разных наркотиков. Причем я думал, что при мне сделают экспресс-тест, а уже после анализ возьмут для передачи в лабораторию. Но мне выдали справку, что анализ будет готов только через пять дней!» — рассказал руководитель отделения партии.

После этого Грибенко самостоятельно сдал анализы в независимой лаборатории — результат оказался отрицательным.