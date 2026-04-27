Суд отправил лидера иркутского «Яблока» на лечение от наркомании. Независимая лаборатория не нашла у него следов запрещенных веществ

Мировой судья в Иркутской области Елена Ланина обязала лидера местного отделения «Яблока» и одного из организаторов митингов за свободу интернета Григория Грибенко пройти лечение от наркомании. Сам политик сейчас находится под административным арестом за отказ от медосвидетельствования. Он опасался, что полиция может сфальсифицировать результат.
«23 апреля 2026 г. Грибенко Г. доставлен в отдел полиции по Шелеховскому району, где у должностного лица появились достаточные данные, указывающие на то, что Грибенко Г. находится в состоянии наркотического опьянения (нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке). В связи с чем Грибенко Г. было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, пройти которое он отказался», — говорится в судебном пресс-релизе.
Впервые силовики принудительно доставили Грибенко в отдел полиции 10 апреля. Сотрудники ДПС, которые остановили его автомобиль, утверждали, что политик был пьян.
«Досмотрели мою машину на предмет нахождения наркотиков. В кабинете меня уже ждали специалисты, они сначала проверили меня на наличие алкогольного опьянения. Тест, конечно, показал 0,000 промилле. Потом у меня взяли анализ на проверку разных наркотиков. Причем я думал, что при мне сделают экспресс-тест, а уже после анализ возьмут для передачи в лабораторию. Но мне выдали справку, что анализ будет готов только через пять дней!» — рассказал руководитель отделения партии.
После этого Грибенко самостоятельно сдал анализы в независимой лаборатории — результат оказался отрицательным.
Однако вскоре государственный наркодиспансер заявил, что обнаружил следы марихуаны в биоматериале, собранном в тот же день в присутствии силовиков.
«У меня есть все основания полагать, что положительный результат исследования был подготовлен заранее. Иначе зачем проводить такую заранее спланированную спецоперацию с участием нескольких экипажей сотрудников ДПС, сотрудников МВД Иркутска, сотрудников наркодиспансера? Я расцениваю это как месть за организацию митинга за свободный интернет (который был согласован с Администрацией г. Иркутска и в последний день без каких-либо законных причин отменен) и дальнейшие суды с администрацией. С целью усложнить мне жить, запугать на моем примере всех остальных, чтобы не высовывались. Уверен, главный организатор этой спецоперации — УФСБ по Иркутской области», — написал Грибенко.
На прошлой неделе, 23 апреля, силовики пришли к нему домой с обыском, заявив, что это связано с делом о незаконном приобретении наркотиков. Грибенко доставили в отдел полиции, а вскоре арестовали на 12 суток. О деле против него рассказал телеканал «РЕН ТВ».
«Посмотрите, как работает пропаганда. В соседней машине сидит ребенок, на которого никто не обращает внимания, а операторы в этот момент снимают сюжет. Также обращает на себя внимание то, какие стоп-кадры с Грибенко сделали пропагандисты. Здесь они решили выставить его наркоманом — то есть они сидели и посекундно искали момент с таким лицом, чтобы на всю страну выставить главу регионального отделения „Яблока“ наркоманом. Вот такая политическая борьба сейчас в России: аресты и очернение последнего оплота оппозиции государством», — прокомментировал телевизионный сюжет иркутский активист Павел Харитоненко.
Региональный лидер «Яблока» был одним из тех, кто попытался организовать митинги против блокировок в Иркутске. Изначально местные власти согласовали одну из акций, которая должна была пройти 1 марта, однако вскоре изменили решение из-за слишком большого ожидаемого числа участников. Вторую демонстрацию чиновники запретили, объяснив тем, что ограничения интернета законны.