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Новости

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в российскую Госдуму. Они пройдут 20 сентября. Соответствующий документ появился на сайте Кремля. 

На этих выборах будут избираться депутаты следующего — девятого — созыва Думы. Предыдущий созыв действует с 2021 года (депутатов избирают сроком на пять лет). 

Эти парламентские выборы станут первыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Как отмечает агентство ТАСС, выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти в РФ. В прошлом году на таких выборах на различные должности были избраны более тысячи участников войны в Украине. 

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что во время выборов в регионах местные жители могут использовать проблемы со связью, но заявила, что «не надо роптать» по этому поводу: 

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности». 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах будет проводиться в 33 регионах. Этот метод голосования, однако, неоднократно подвергался критике: журналисты и аналитики сообщали о масштабных фальсификациях в ходе дистанционного голосования.

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