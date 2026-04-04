Переход российского ЦИК на онлайновый сбор данных об избирателях лишает возможности независимой проверки списков — эксперт

The Insider
Фото: Sputnik / Магомед Чабаев

Фото: Sputnik / Магомед Чабаев

ЦИК России фактически перешел к сбору данных об избирателях в режиме онлайн, что «позволяет делать списки максимально точными». Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля.

Она отметила, что, хотя по закону данные обновляются дважды в год — 1 января и 1 июля, — на практике ЦИК теперь работает с регистром избирателей «в режиме реального времени». Система сразу учитывает изменения в данных: достижение 18-летнего возраста, смену фамилии, регистрацию по новому месту жительства.

Как отметил в комментарии The Insider специалист по избирательному праву и процессу, эксперт по российским выборам Андрей Бузин, переход к онлайн-формированию исключает возможность независимой проверки списков:

«Раньше списки публиковались на сайте ЦИК дважды в год — в конце декабря и начале июля. Теперь неясно, будут ли их вообще публиковать и когда. Это значит, что до дня голосования количество избирателей проверить будет нельзя. На федеральных выборах число избирателей порой подскакивало на 1–1,5 млн человек — это само по себе говорит о неточности прежних списков. Сейчас данные станут точнее, но зато непрозрачнее.

Особую опасность это представляет в связке с дистанционным электронным голосованием. Проверить правильность подсчета голосов при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) фактически невозможно — несмотря на все заверения Памфиловой и других апологетов нынешней избирательной системы.

Из последних изменений в избирательном законодательстве — и они начались еще с голосования по поправкам в 2020 году — это далеко не первое, что бьет по качеству выборов. Упразднение членов комиссий с правом совещательного голоса, ликвидация муниципальных избирательных комиссий, изменения в агитационных правилах, протоколы в электронном виде — все это последовательно ухудшало качество выборов».

