Памфилова рассказала Путину о выборах под ударами беспилотников и подарила ему свиток в честь его победы в 2024 году

В ответном слове Памфилова сообщила, что комиссия освоила проведение голосований, несмотря на «прилеты» вражеских беспилотников, кибератаки, отключения электроэнергии и перебои с интернетом. По ее словам, в 2025 году ЦИК оборудовал специальные залы компьютерами и точками доступа Wi-Fi в 24 регионах, чтобы избиратели могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием даже в ходе атак. Из 36 регионов, отнесенных к труднодоступным, ЦИК сейчас изучает возможность доставки избирательной документации беспилотниками и беспилотными катерами — два таких эксперимента уже проведены на Сахалине и в Великом Новгороде.

Памфилова также сообщила, что 1197 сотрудников избирательных комиссий ушли воевать, преимущественно добровольцами, из них 109 погибли. Она добавила, что жертвами «терактов» стали организаторы выборов в оккупированных Запорожской и Херсонской областях Украины, а также в Белгородской и Курской областях. ЦИК «не оставляет семьи погибших без внимания». По ее данным, на сентябрьских выборах 2025 года депутатами были избраны 1035 участников войны, а к думской кампании их число «значительно вырастет».

Глава ЦИК рассказала Путину, что ЦИК перешел на формирование списков избирателей в режиме реального времени в онлайн-режиме. По ее словам, система автоматически фиксирует всех, кто достиг 18 лет, сменил фамилию, получил новую квартиру или изменил прописку. Памфилова назвала это гарантией «максимально точных» списков и фактором, влияющим на легитимность выборов.

Завершая встречу, Путин заявил, что работа комиссии ведется не ради одобрения извне, а ради «укрепления страны», и выразил уверенность, что именно это «укрепление» вызывает недовольство за рубежом. Памфилова в свою очередь предположила, что «довольно скоро» западные страны сами «будут стремиться понравиться» России, а тем, кто жалуется на трудности, посоветовала брать пример с Кубы — маленькой страны, которая, по ее словам, «уже тысячу раз морально победила своего алчного громадного соседа».

За несколько дней до этого Памфилова анонсировала разработку системы дистанционного голосования через спутниковую связь. Новый механизм рассчитан на регионы, где нет ни мобильного интернета, ни устойчивой сотовой сети.