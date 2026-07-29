ЦИК зарегистрировал список «Яблока» на выборах в Госдуму. Партия ведет кампанию под лозунгом «За мир и свободу»

Центризбирком России зарегистрировал список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока». Ранее у партии — единственной из зарегистрированных в России с явной антивоенной позицией — возникли проблемы с допуском на региональные выборы.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил:

«У граждан России впервые за последние пять лет появилась реальная возможность проголосовать за мир и свободу, законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня. Спасибо всем, кто верит в нас, верит в мирное свободное будущее России. Мы призываем вас присоединиться к нам и работать вместе».

В федеральном списке «Яблока» 269 кандидатов, еще 135 человек подали документы для участия в выборах по одномандатным избирательным округам. Как отметили в пресс-службе партии, она идет на выборы с самой короткой программой за всю свою историю, состоящей всего из 43 слов:

«ЗА МИР И СВОБОДУ! ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХА! За соглашение о прекращении огня, дипломатию и достижение мира! Наша цель — недопущение ядерной войны! За Россию, свободную от страха и политических репрессий! За сохранение жизни, уважение, достоинство и благополучие человека! Наша цель — процветающая демократическая Россия!»

Политолог Иван Преображенский рассказал The Insider, как власти РФ могут использовать участие «Яблока» в выборах в своих целях.

«Есть три возможных сценария. Самый очевидный — „нарисовать“ партии „Яблоко“ 1–2% и сказать, что именно таково в России число „нацпредателей“ и „трусов“, которые против войны. Второй, не менее вероятный сценарий — дать антивоенной оппозиции внутри страны выявить себя, как выявляли оппозиционеров весной, вначале разрешая проведение митингов в защиту интернета, а потом запрещая их. Потом силовики перепишут недовольных и начнут новый виток репрессий. „Яблоку“ в этом случае в Госдуму тоже пройти не позволят, возможно, сняв его уже после формальной регистрации из-за, например, новых уголовных дел против членов партийного списка. Последний сценарий — самый маловероятный. Речь о конфликте между сектором Сергея Кириенко в администрации Путина и ФСБ. Тогда это решение свидетельствует о том, что Кириенко демонстрирует силовикам, что это он решает, кого регистрировать на выборы, а кого нет. Но и в этом случае маловероятно, чтобы Кириенко — в ущерб своим карманным „Новым людям“ — попытался провести „Яблоко“ в Госдуму. То есть партия просто не пройдет, и после выборов всё будет развиваться по первому сценарию».

Журналистка Фарида Рустамова обратила отметила, что федеральный список «Яблока» на выборах выглядит крайне необычно: там нет самых известных представителей партии. Из-за давления силовиков многие видные яблочники лишились возможности баллотироваться.

Например, 13 членов партии, включая ее лидера Николая Рыбакова, привлечены к административной ответственности «за демонстрацию экстремистской символики» (ст. 20.3. КоАП РФ), наказание по этой статье влечет запрет на участие в выборах в течение года. Кроме того, в июне 2026-го суд приговорил заместителя председателя партии и экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о «военных фейках». Против другого зампреда «Яблока» — Льва Шлосберга — также возбуждено несколько уголовных дел, по которым ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее ряду кандидатов от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, а затем и вовсе — в регистрации всего списка партии. Не допустили «Яблоко» и до выборов в горсовет Петрозаводска — столицы Карелии.