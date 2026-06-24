Зампредседателя «Яблока» Максима Круглова приговорили к семи годам колонии за две публикации 2022 года

Замоскворецкий суд Москвы признал заместителя председателя партии «Яблоко» и экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова виновным по делу о «военных фейках» и назначил ему семь лет колонии. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.



Круглова арестовали в октябре 2025 года из-за двух постов в личном Telegram-канале и во «ВКонтакте», опубликованных в апреле 2022 года. Один из них посвящен жертвам войны в Украине, второй — резне в Буче.



На следующий день после задержания Круглова арестовали. Он не признал вины.



Во время последнего слова Круглов процитировал письмо Пушкина Чаадаеву: «Я не ищу и никогда не искал себе другой Родины». Также он сказал, что хочет увидеть, как растет его дочь, и добавил:

«Я верю в будущее страны. Верю в то, что Россия добьется того, о чем я говорю, — будет мирной, процветающей страной. Страной, которую уважают ее соседи, а не боятся. Страной, в которой можно быть несогласным».

В пресс-службе партии «Яблоко» сообщили, что приговор будет обжалован и назвали его политически мотивированным: