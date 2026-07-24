Не менее 23 политиков и активистов не могут участвовать в выборах из-за дел о «распространении экстремистской символики»

В Калининграде на 10 суток арестовали кандидата в депутаты Госдумы и Законодательное cобрание региона от партии «Яблоко» Антона Гендриксона. Его признали виновным в «демонстрации экстремистской символики» (ст.20.3 КоАП) за распространение логотипов соцсетей Facebook и Instagram без пометки о том, что они принадлежат признанной экстремистской в РФ компании Меta. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».



Наказание по статье о «демонстрации экстремистской символики» лишает возможности участвовать в выборах в течение года. По данным «Яблока», к административной ответственности по этой статье с ноября 2025 года были привлечены еще 12 членов партии: председатель Николай Рыбаков; депутаты законодательных собраний Александр Шишлов и Ольга Штанникова (Санкт-Петербург), Эмилия Слабунова (Республика Карелия) и Артур Гайдук (Псковская область); депутаты муниципального уровня Дмитрий Рыбаков (Петрозаводский городской совет) и Татьяна Пасман (Псковская городская Дума); заместители председателей региональных отделений Елена Иванова (Новгородская область) и Светлана Василькова (Псковская область); члены партии Антон Кострюков (Старая Русса, Новгородская область), Татьяна Фёдорова (Псков) и эколог из Кирова Владислав Архипов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину «Яблоко» последовательно выступает за мир. Именно с таким лозунгом яблочные кандидаты идут на предстоящие выборы.



Всего, по подсчетам The Insider, по этой статье был осужден 21 человек, еще одного кандидата сегодня вызвали в полицию для дачи объяснений. Также под раздачу попал один активист, не изъявлявший желания участвовать в выборах. В основном их привлекают за ссылки на Facebook и Instagram, а также символику проектов запрещенного в России ФБК или фото Алексея Навального.



Помимо яблочников, возможности участвовать в выборах в Госдуму лишился экс-кандидат в президенты Борис Надеждин. Суд оштрафовал его по статье о «распространении экстремисткой символики» 17 июля из-за фото Алексея Навального, которое на несколько секунд появилось на стриме с участием Надеждина в 2023 году. Перед этим политика признали «иноагентом» и закрыли ему выезд из страны. 19 июля Надеждин сообщил, что приостанавливает свою избирательную кампанию.



В выборах также не смогут участовать четыре члена КПРФ. 10 июля в Петербурге суд арестовал на 10 суток областного депутата Ивана Апостолевского за ссылку на Facebook в постах во «ВКонтакте» от 2018 года. В Оренбурге суд оштрафовал на тысячу рублей депутата областного Заксобрания Нурлана Мунжасарова за публикацию 2021 года с логотипом «Умного голосования» Алексея Навального. В Омске оштрафовали второго секретаря регионального отделения КПРФ Ивана Федина и депутата областного Заксобрания Владимира Виниченко.



За «демонстрацию экстремисткой символики» также осудили двух кандидатов от СРЗП: депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова и Ярослава Кострова. К еще одному депутату от СЗРП — Нэлли Вавилиной — утром 24 июля пришла полиция. Ее вызвали в отдел для дачи объяснений, в этот же день территориальная избирательная комиссия должна рассмотреть вопрос о ее регистрации кандидатом.



Также был осужден планировавший выдвигаться в облдуму томский активист Антон Исаков и не заявлявший о желании баллотироваться петербургский градозащитник Олег Мухин.