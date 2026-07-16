Бориса Надеждина за две недели признали «иноагентом», обвинили в демонстрации экстремистской символики и запретили выезд из РФ из-за долга

Борису Надеждину запретили выезжать из России из-за не уплаченного вовремя долга в размере свыше 1 455 834 рублей. В 2024 году долгопрудненский отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство, Надеждин не оплатил исполнительный сбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

О том, что ему закрыли выезд за границу постановлением пристава ФССП, Надеждин сообщил сегодня утром. Он назвал решение незаконным и упомянул, что собирается обжаловать его вместе с адвокатами.

В пятницу, 17 июля, Долгопрудненский городской суд рассмотрит административный протокол о демонстрации «экстремистской символики» в отношении Бориса Надеждина. Ему грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток. Поводом для протокола стала ссылка на YouTube-ролик, в котором упоминается Навальный. Ссылка появилась в посте в канале Надеждина, который был опубликован еще в ноябре 2023 года. 13 июля Надеждина задержали, однако позднее отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.



После составления протокола Надеждин рассказал, что в его семье обсуждается отъезд из России. 10 июля Надеждина объявили «иноагентом», что препятствует участию в выборах. В 2024 году Надеждин выдвигался на президентских выборах от партии «Гражданская инициатива», однако не был допущен до голосования по формальным причинам - ЦИК забраковала подписи в его поддержку.

Тем не менее, Надеждин призвал сторонников выражать свои взгляды, прийдя на избирательные участки ровно в полдень, что привело к появлению очередей в пунктах голосования в России и заграницей. В условиях почти полного запрета массовых мероприятий это произвело заметный эффект, а на сотрудников штаба Надеждина начали давить (1,2,3). Главу штаба и уроженца Крыма Дмитрия Кисиева под предлогом "угрозы нацбезопасности" лишили российского гражданства, полученного после аннексии полуострова.

Впоследствии соратники Надеждина и Кисиева пытались организовать в разных городах России митинги против блокировок Интернета, из-за чего ими также интересовались силовики. Несмотря на все это, в октябре 2025 Надеждин объявил, что начинает предвыборную кампанию в Госдуму и Мособлдуму, с планом баллотироваться от одномандатного округа.