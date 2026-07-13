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Новости

Бориса Надеждина задержали спустя три дня после внесения в реестр «иноагентов». Причина задержания неизвестна

The Insider
Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Политика Бориса Надеждина забрали из дома и везут в отдел полиции в Долгопрудном, однако причину задержания не сообщили, рассказал The Insider источник, знакомый с ситуацией. Сам Надеждин подтвердил задержание в своем Telegram-канале.

В пятницу, 10 июля, Минюст внес Надеждина в реестр «иностранных агентов». Этот статус лишает его права участвовать в выборах. Незадолго до этого он объявил о самовыдвижении на выборы в Госдуму. Его штаб начал сбор подписей в нескольких городах.

Надеждин был депутатом Госдумы от «Союза правых сил» в 1999–2003 годах. В 2024 году он попытался зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента России как антивоенный кандидат и выступал за прекращение боевых действий в Украине. В России и за рубежом у пунктов сбора подписей за его выдвижение образовывались очереди.

Надеждин передал в ЦИК 105 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах. Комиссия признала недействительными более 9 тысяч подписей, что превысило допустимый порог, и отказала ему в регистрации. Верховный суд позднее признал это решение законным. Надеждин продолжил политическую деятельность. 

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