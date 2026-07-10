Минюст РФ включил в список «иноагентов» политика Бориса Надеждина, создателя туроператора RussiaDiscovery Тимофея Рогожина и других

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:
- политик Борис Надеждин
- журналистка «Ходорковский Live» Екатерина Воропай
- предприниматель, создатель туроператора RussiaDiscovery Тимофей Рогожин
- проект Дмитрия Кисиева «Штаб кандидатов»
USD
75.93
EUR
86.59
OIL
75.37
425
Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:
Нам очень нужна ваша помощь
Подпишитесь на регулярные пожертвования
Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).
Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).