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Новости

Минюст РФ включил в список «иноагентов» политика Бориса Надеждина, создателя туроператора RussiaDiscovery Тимофея Рогожина и других

The Insider
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:

  • политик Борис Надеждин
  • журналистка «Ходорковский Live» Екатерина Воропай
  • предприниматель, создатель туроператора RussiaDiscovery Тимофей Рогожин
  • проект Дмитрия Кисиева «Штаб кандидатов»

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