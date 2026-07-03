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Новости

Минюст РФ объявил «иноагентами» литературного критика Галину Юзефович, видеопроект «Ромб» и других

The Insider
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Минюст РФ обновил список «иноагентов». В него вошли:

  • литературный критик Галина Юзефович
  • видеопроект «РОМБ»
  • глава программ «Школы гражданского просвещения» Инна Берёзкина
  • Журналистка «Проекта» Екатерина Аренина

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