Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

209

 

 

 

 

 

Новости

Минюст объявил «иноагентами» двух журналистов-расследователей, экс-сопредседателя «Голоса» и блогера с 46 подписчиками

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов». В новую версию списка вошли журналисты-расследователи Михаил Маглов и Виталий Солдатских, Татьяна Фролова (блогер, живущая в США, уточняет издание «7х7», информация уточняется) и экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

Не до конца ясно, кого именно Минюст хотел признать «иноагентом», когда вносил туда Татьяну Фролову. В реестре стоит ссылка на YouTube-блог Frolova_in_LA, его ведет женщина, переехавшая из России в США. На момент публикации новости у блога всего 46 подписчиков, в канале Instagram – 517. В соцсетях женщина неоднократно публиковала антивоенные посты, фото с протестов за освобождение Алексея Навального, однако основная тематика — lifestyle.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать
  5. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте