Минюст объявил «иноагентами» двух журналистов-расследователей, экс-сопредседателя «Голоса» и блогера с 46 подписчиками

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов». В новую версию списка вошли журналисты-расследователи Михаил Маглов и Виталий Солдатских, Татьяна Фролова (блогер, живущая в США, уточняет издание «7х7», информация уточняется) и экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

Не до конца ясно, кого именно Минюст хотел признать «иноагентом», когда вносил туда Татьяну Фролову. В реестре стоит ссылка на YouTube-блог Frolova_in_LA, его ведет женщина, переехавшая из России в США. На момент публикации новости у блога всего 46 подписчиков, в канале Instagram – 517. В соцсетях женщина неоднократно публиковала антивоенные посты, фото с протестов за освобождение Алексея Навального, однако основная тематика — lifestyle.