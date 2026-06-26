Минюст РФ объявил «иноагентами» проект «Эхо», социолога Елену Коневу, «Крымскую солидарность» и «Автономное действие»

Минюст обновил реестр «иноагентов». В него включены:
- Проект «Эхо»
- Социолог Елена Конева
- Общественное движение «Крымская солидарность»
- Медиагруппа «Автономное действие»
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Минюст обновил реестр «иноагентов». В него включены:
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