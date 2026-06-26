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Новости

Минюст РФ объявил «иноагентами» проект «Эхо», социолога Елену Коневу, «Крымскую солидарность» и «Автономное действие»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минюст обновил реестр «иноагентов». В него включены:

  • Проект «Эхо»
  • Социолог Елена Конева
  • Общественное движение «Крымская солидарность»
  • Медиагруппа «Автономное действие»

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