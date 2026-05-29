Минюст признал «иноагентами» писательницу Эльвиру Барякину и представителя «Форума свободных народов пост-России» Инну Курочкину

В обновленный перечень «иностранных агентов» 29 мая вошли:



▪️политолог Андрей Никулин;



▪️член координационного совета «Форума свободных народов пост-России» и представитель председателя кабинета министров «ЧРИ» Инна Курочкина;



▪️ русскоязычная американская писательница и историк Эльвира Барякина.

На прошлой неделе в перечень попала главред научного издания T-Invariant Ольга Орлова. В разговоре с The Insider она связала свое признание «иноагентом» с работой в организации Russian-American Science Association (RASA), которую ранее признали «нежелательной».