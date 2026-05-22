Минюст признал «иноагентами» главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову и правозащитника Станислава Дмитриевского

Минюст признал "иноагентами" главного редактора научного издания T-invariant Ольгу Орлову и правозащитника Станислава Дмитриевского. Кроме них, в реестр попали проект "После" и якутская активистка Вилюя Чойнова. 

Дмитриевский - руководитель проектов Центра документации им. Натальи Эстемировой (Норвегия), участник полевых миссий на Донбассе и в Чечне, специалист по международному уголовному праву, преподаватель Свободного университета. "После" - медиа, посвященное осмыслению причин вторжения России в Украину с левых политических позиций. 

Ольга Орлова в разговоре с The Insider связала свое признание "иноагентом" с работой в организации Russian-American Science Association (RASA), которую ранее признали "нежелательной". 

"Конкретно в моем случае это связано с деятельностью RASA  и моим участием в этой организации. А в целом, власть очень внимательна сейчас к науке и образованию в России, к контролю за ними. И поэтому все, кто причастен к независимой информации на эту тему или к экспертной оценке, представляют угрозу для них".

Две недели назад в реестр "иноагентов" попал профессор биомедицинской инженерии и медицины Северо-Западного университета в Чикаго Игоря Ефимова. Он много лет живет и работает в Америке, в прошлом году он стал одним из руководителей исследования, в рамках которого ученые Северо-Западного университета разработали самый маленький в мире кардиостимулятор. Устройство меньше рисового зерна, его можно вводить в организм с помощью шприца. Оно активируется световыми импульсами от мягкого носимого датчика на груди пациента, а после того, как временная стимуляция сердца больше не нужна, растворяется в организме. Журнал Time включил его в список лучших изобретений 2025 года. Ефимов также связал такое решение российских властей со своей ролью в RASA - он был одним из ее основателей и первым президентом. 

В апреле Минюст признал «иноагентом» химика Александра Кабанова — одного из пионеров в области нанодоставки лекарств и участника программы российских «мегагрантов». Кабанов много лет занимается разработкой методов адресной доставки препаратов для лечения рака и руководит центром нанотехнологий для доставки лекарств в Университете Северной Каролины. Сам ученый связывал решение Минюста со своей антивоенной позицией и соруководством в RASA.

