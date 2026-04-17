Химик Александр Кабанов, разрабатывавший методы лечения рака и получивший один из первых «мегагрантов», признан «иноагентом»

Среди новых «иноагентов», которых Минюст внес в реестр 17 апреля, оказался химик Александр Кабанов. Он разрабатывал новые способы лечения рака и стал одним из первых участников программы «мегагрантов», созданной для привлечения выдающихся ученых к работе в России. Сейчас он работает в США.

В разговоре с The Insider Александр Кабанов связал решение Минюста со своими публичными заявлениями и работой в Российско-американской научной ассоциации:

«Это часть общего процесса. Я действительно достаточно откровенно высказываю то, что я думаю и считаю правильным. Так меня воспитали мои учителя и мои блестящие родители. Я далеко не первый и не последний „агент“, российские власти ведут по этому пути всех, кто высказывается достаточно определенно. Я ничего особенного не делаю, просто веду себя нормально. С другой стороны, на протяжении уже года или около того какая-то группа так называемых ученых очень возмущалась и призывала, чтобы меня включили в разные там списки, что в итоге и было сделано. Этим людям, как всегда, нечего делать, вот они и пишут доносы и подкидывают их власти. Кроме того, некоторое время назад в России признали „нежелательной“ Российско-американскую научную ассоциацию (RASA), одним из руководителей которой я являюсь. Эта организация выступала всегда очень твердо в защиту своих членов, когда их называли „иноагентами“, и это очень раздражало людей и продолжает раздражать. Для российской власти это очень логичный ход, если учесть, что „нежелательными организациями“ в России признаются уже ведущие американские университеты, в каждом из которых в десятки раз больше выдающихся ученых, чем в современной России. На мою жизнь это никак не повлияет, потому что с начала полномасштабного вторжения в Украину я ничего от России не получаю и не собираюсь получать. Но это, конечно, печально, потому что это только закрепляет бесконечное отставание российской науки, которое в таких условиях неизбежно. Призывы типа „нам не нужен Запад, давайте переориентироваться на Китай“ — это бред, потому что Запад по-прежнему является лидером в науке, причем лидером, который свои знания распространял по миру, в отличие от Китая, который пока в основном берет».

Кабанов много лет работал над способами нанодоставки лекарств, в том числе тех, которые используются при химиотерапевтическом лечении рака. Он впервые предложил использовать полимерные мицеллы и полиэлектролитные комплексы нуклеиновых кислот для доставки таких лекарств прямо к пораженным клеткам. Такой метод введения лекарства увеличивает его эффективность и смягчает побочные эффекты.

Кабанов — член-корреспондент РАН по отделению медицинских наук (с 2019 года), профессор фармацевтической школы Эшелмана и директор центра нанотехнологий для доставки лекарств Университета Северной Каролины. С 1990-х годов работает в США. Благодаря полученному им в 2010 году «мегагранту» в МГУ была создана лаборатория «Химический дизайн бионаноматериалов». В 2022 году он подписал открытое письмо российских ученых против вторжения в Украину.

Ранее в России начали применение мРНК-вакцин от рака, не прошедших всех этапов клинических испытаний. Как рассказал Александр Кабанов, он не имеет отношения к их разработке: