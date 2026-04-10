Минюст признал «иноагентами» журналиста и внука Толстого Ивана Толстого, защитников прав коренных российских народов и других

Кого Минюст добавил в реестр «иностранных агентов»:

Роман Удот — электоральный аналитик

Иван Толстой — обозреватель «Радио Свобода», внук писателя Алексея Толстого

Василий Матенов — основатель независимого медиа о проблемах коренных азиатских народов «Азиаты России»

Ризван Кубакаев — защитник прав ногайского народа

Лилия Вежеватова — одна из координаторов Феминистского антивоенного сопротивления и редактор газеты «Женская правда»

проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).

Иван Толстой — внук писателя Алексея Толстого (которого называли «красным графом», друга Сталина) и брат писательницы Татьяны Толстой. Ранее, 3 апреля Владимир Путин дал российское гражданство правнуку Льва Толстого (всю жизнь конфликтовавшего с властью).