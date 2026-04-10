Минюст признал «иноагентами» журналиста и внука Толстого Ивана Толстого, защитников прав коренных российских народов и других

Кого Минюст добавил в реестр «иностранных агентов»:
- Роман Удот — электоральный аналитик
- Иван Толстой — обозреватель «Радио Свобода», внук писателя Алексея Толстого
- Василий Матенов — основатель независимого медиа о проблемах коренных азиатских народов «Азиаты России»
- Ризван Кубакаев — защитник прав ногайского народа
- Лилия Вежеватова — одна из координаторов Феминистского антивоенного сопротивления и редактор газеты «Женская правда»
- проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).
Иван Толстой — внук писателя Алексея Толстого (которого называли «красным графом», друга Сталина) и брат писательницы Татьяны Толстой. Ранее, 3 апреля Владимир Путин дал российское гражданство правнуку Льва Толстого (всю жизнь конфликтовавшего с властью).