Поддельные интервью в иностранных медиа стали поводом для признания бизнесменов «иноагентами» — Би-би-си

В России статус «иноагента» в ряде случаев может присваиваться на основании поддельных интервью, опубликованных в малоизвестных иностранных медиа. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным издания, такие публикации могут использоваться в коммерческих конфликтах как инструмент давления на предпринимателей. Формально поводом становятся их «высказывания» в зарубежных СМИ — зачастую с критикой властей или войны, — однако сами фигуранты утверждают, что этих интервью не давали.

Один из примеров — предприниматель из Плёса Алексей Шевцов. Летом 2025 года европейское издание EU Reporter опубликовало интервью от его имени, где он якобы критиковал российские власти и выступал против войны. Спустя несколько месяцев Шевцов лишился бизнеса, а Минюст признал его «иноагентом». Его адвокаты считают, что именно эта публикация стала основанием для решения. Сам предприниматель утверждает, что интервью не давал, а его знакомые называют текст «полным бредом». Как следует из результатов экспертизы, аудиозапись к одному из материалов могла быть сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.

Похожая ситуация произошла с Катериной Босов, вдовой миллиардера Дмитрия Босова. В 2022 году она была включена в реестр «иноагентов» после интервью на сайте Facta Media, где от ее имени публиковались антивоенные заявления, поддержка Алексея Навального и обвинения российских властей. Босов заявляла, что не давала интервью, и называла его фальшивым, однако суды эти доводы не приняли.

Би-би-си отмечает, что в обоих случаях речь шла о людях, вовлеченных в коммерческие и имущественные конфликты. Шевцов открыто конфликтовал с влиятельным бизнесменом и чиновником Тимербулатом Каримовым, а Босов — с другими наследниками и участниками сделки по продаже угольной компании «Сибантрацит».

Издание также пишет, что сайты EU Reporter и Facta Media готовы размещать материалы на коммерческой основе. По словам источников Би-би-си, спрос на публикацию компромата в иностранных медиа в последние годы вырос.

Такие материалы затем подхватывают российские СМИ и Telegram-каналы, после чего они могут использоваться как формальный повод для проверок, судебных споров и включения в реестр «иноагентов».

